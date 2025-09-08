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О мероприятии
Дата и место
Концерт «Трубная рапсодия» пройдет в Рахманиновском зале Консерватории Чайковского. Адрес: Москва, улица Большая Никитская, дом 11. Зал славится чистым звуком и историей.
Описание
В программе прозвучат сочинения Филипа Спарка, Эрика Эвайзена и других авторов. Леонид Гурьев исполнит партию на трубе. Екатерина Иванова сыграет на фортепиано. Солисты коллективов «Новая Россия», «MusicAeterna» и учащиеся Московской консерватории выступят вместе. Ансамбль медных духовых «Brass Brothers» под руководством Максима Мокшина добавит особый колорит.
Покупка билетов
Купить билеты можно через сайт. Схема зала покажет свободные места рядом со сценой или дальше от нее. Цена зависит от выбранного сектора.
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Позвольте себе окунуться в атмосферу живой музыки и встретиться с искусством мирового уровня.
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