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Билеты на юбилейный концерт Алексея Семенова в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
10 сент. 19:00
ср, 10 сент, 19:00Заполнить заявку

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Время брони - 30 минут.

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Дата и место

Юбилейный концерт Алексея Семенова пройдет 10 сентября. Большой зал Консерватории Чайковского примет гостей по адресу: Москва, улица Большая Никитская, дом 13/6. Помещение известно чистым звуком. Это важная культурная площадка города.

Описание события

Алексей Семенов — артист России, солист Московской академической филармонии. С 1972 года музыкант играет на органе и клавесине. Его выступления проходят в разных странах. Музыкант участвовал на XXII Международном органном фестивале в Мексике. Гости услышат редкие композиции.

Билеты

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Цена зависит от выбранного сектора. Актуальная стоимость указана на сайте.

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