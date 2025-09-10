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О мероприятии
Дата и место
Юбилейный концерт Алексея Семенова пройдет 10 сентября. Большой зал Консерватории Чайковского примет гостей по адресу: Москва, улица Большая Никитская, дом 13/6. Помещение известно чистым звуком. Это важная культурная площадка города.
Описание события
Алексей Семенов — артист России, солист Московской академической филармонии. С 1972 года музыкант играет на органе и клавесине. Его выступления проходят в разных странах. Музыкант участвовал на XXII Международном органном фестивале в Мексике. Гости услышат редкие композиции.
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Цена зависит от выбранного сектора. Актуальная стоимость указана на сайте.
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