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Билеты на концерт Елены Тарасовой «Этюды» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
12 сент. 19:00
пт, 12 сент, 19:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Дата и место

12 сентября в Рахманиновском зале Московской консерватории пройдет сольный концерт пианистки Елены Тарасовой. Адрес: Москва, улица Большая Никитская, дом 11.

О событии

Программа включает этюды Шопена, Листа, а также версии Рахманинова. Гости услышат живое исполнение известных произведений. Елена Тарасова — лауреат международных конкурсов, доцент консерватории. Она представит свежий взгляд на каждое сочинение.

Билеты

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  • Заказ по телефону с помощью оператора.

Цена зависит от расположения кресел. Актуальную стоимость смотрите на сайте. Купить билеты можно на этой странице.

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