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О мероприятии
Дата и место
12 сентября в Рахманиновском зале Московской консерватории пройдет сольный концерт пианистки Елены Тарасовой. Адрес: Москва, улица Большая Никитская, дом 11.
О событии
Программа включает этюды Шопена, Листа, а также версии Рахманинова. Гости услышат живое исполнение известных произведений. Елена Тарасова — лауреат международных конкурсов, доцент консерватории. Она представит свежий взгляд на каждое сочинение.
Билеты
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- Выбор мест через схему зала.
- Заказ по телефону с помощью оператора.
Цена зависит от расположения кресел. Актуальную стоимость смотрите на сайте. Купить билеты можно на этой странице.
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