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О мероприятии
Дата и место проведения
Концерт «Чайковский. Моцарт» пройдет в Большом зале Консерватории Чайковского. Адрес: Москва, улица Большая Никитская, дом 13/6.
О событии
Государственный Кремлевский Оркестр выступит под руководством Константина Чудовского. Алексей Мельников сыграет произведения Петра Чайковского и Вольфганга Моцарта. Прозвучат Концерт № 3 для фортепиано с оркестром ми-бемоль мажор, сюита из балета «Лебединое озеро», Маленькая ночная серенада, Концерт № 23 для фортепиано с оркестром ля мажор.
Билеты на концерт
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- Оплатите заказ онлайн.
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