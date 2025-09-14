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Билеты на концерт «Чайковский. Моцарт» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоОркестр12+
14 сент. 14:00
вс, 14 сент, 14:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Дата и место проведения

Концерт «Чайковский. Моцарт» пройдет в Большом зале Консерватории Чайковского. Адрес: Москва, улица Большая Никитская, дом 13/6.

О событии

Государственный Кремлевский Оркестр выступит под руководством Константина Чудовского. Алексей Мельников сыграет произведения Петра Чайковского и Вольфганга Моцарта. Прозвучат Концерт № 3 для фортепиано с оркестром ми-бемоль мажор, сюита из балета «Лебединое озеро», Маленькая ночная серенада, Концерт № 23 для фортепиано с оркестром ля мажор.

Билеты на концерт

Купить билеты можно на сайте. Стоимость зависит от выбранного места. Зрители выбирают удобный вариант рядом со сценой или подальше.

  • Выберите место на схеме зала.
  • Оплатите заказ онлайн.
  • Забронируйте по телефону — оператор поможет выбрать и ответит на вопросы.

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