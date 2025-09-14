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О мероприятии
Дата и место
Концерт «К 100-летию Андрея Эшпая» пройдет в Большом зале Консерватории имени Чайковского. Адрес: Москва, улица Большая Никитская, дом 13/6.
Описание концерта
Событие посвящено столетию Андрея Эшпая. Дирижер Юрий Башмет ведет Государственный симфонический оркестр «Новая Россия». В программе участвуют солисты: Эльмира Караханова (сопрано), Давид Посулихин (тенор), Андрей Усов (альт), Федор Освер (гобой). Гости услышат живую музыку известных исполнителей.
Билеты
Купить билеты можно на сайте. Схема зала помогает выбрать место. Заказ по телефону также доступен. Менеджер подскажет свободные ряды.
Цена зависит от расположения кресел. Актуальная стоимость указана на сайте. Оплата проходит онлайн через защищенный сервис.
- Схема зала для выбора мест
- Оформление заказа через интернет или телефон
- Безопасная оплата на сайте
Посетите концерт и оцените музыкальную программу в честь Андрея Эшпая.
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