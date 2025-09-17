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О мероприятии
Место проведения
Концерт Ольги Ивановой пройдет в Консерватории Чайковского. Адрес: Москва, ул. Большая Никитская, 13/6.
О концерте
Ольга Иванова — пианистка, композитор, музыковед. Сольная программа включает произведения Шопена и Листа. Публика услышит живое исполнение классики. Музыка создает особую атмосферу. Каждый номер раскрывает новые грани таланта.
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