Время брони - 30 минут.
Наши преимущества
Гарантия подлинности
Все билеты проходят проверку на подлинность и отсутствие дубликатов перед их появлением на нашем сайте. Благодаря нашему сервису, вы можете быть уверены в безопасности ваших средств.
Удобный выбор мест без доп комиссий
Уникальный виджет схем залов позволяет покупать и продавать билеты по категориям, рядам и местам, делая процесс максимально удобным. Мы не взимаем дополнительных комиссий, вы платите только указанную цену.
Безопасная оплата
Онлайн-оплата осуществляется посредствам проверенного, безопасного платёжного банковского шлюза, что гарантирует защиту ваших личных данных с использованием передовых криптографических протоколов.
О мероприятии
Место проведения
Концерт Ольги Алюшиной состоится в Консерватории Чайковского. Адрес: Москва, ул. Большая Никитская, дом 13/6. Зал известен чистым звуком и уютом. Здесь часто проходят музыкальные встречи.
О концерте
Ольга Алюшина даст сольное выступление. Артистка — кандидат искусствоведения, доцент. Её голос узнают поклонники. В программе прозвучат новые композиции и известные треки из прошлых альбомов. Гости услышат любимые произведения вживую.
Покупка билетов
Купить билеты можно на сайте через интерактивную схему зала.
- Выбор мест онлайн
- Бронирование через интернет
- Заказ по телефону с помощью консультанта
- Оплата удобным способом
Стоимость зависит от расположения кресел. Можно выбрать места у сцены или подальше для спокойного просмотра. Для уточнения цен и наличия обращайтесь на сайт или звоните по телефону.
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
�Классика
Открытие сезона в Большом зале консерватории
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
День рождения Московской консерватории
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал