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Билеты на концерт Ольги Алюшиной в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика12+
20 сент. 14:00
сб, 20 сент, 14:00Заполнить заявку

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Время брони - 30 минут.

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Место проведения

Концерт Ольги Алюшиной состоится в Консерватории Чайковского. Адрес: Москва, ул. Большая Никитская, дом 13/6. Зал известен чистым звуком и уютом. Здесь часто проходят музыкальные встречи.

О концерте

Ольга Алюшина даст сольное выступление. Артистка — кандидат искусствоведения, доцент. Её голос узнают поклонники. В программе прозвучат новые композиции и известные треки из прошлых альбомов. Гости услышат любимые произведения вживую.

Покупка билетов

Купить билеты можно на сайте через интерактивную схему зала.

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Стоимость зависит от расположения кресел. Можно выбрать места у сцены или подальше для спокойного просмотра. Для уточнения цен и наличия обращайтесь на сайт или звоните по телефону.

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