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Билеты на концерт Натальи Рахманиной, Анастасии Евстигнеевой в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
21 сент. 19:00
вс, 21 сент, 19:00Заполнить заявку

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Время брони - 30 минут.

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Дата и место проведения

Концерт Натальи Рахманиной и Анастасии Евстигнеевой пройдет в Москве. Место — Консерватория имени Чайковского. Адрес: ул. Большая Никитская, д. 13/6.

О концерте

Прозвучат произведения С. Рахманинова. В программе — Сюита № 2 для двух фортепиано, Симфонические танцы в переложении для дуэта, Три музыкальных момента, «Муки любви» с участием Ф. Крейслера. Светлана Елизарова проведет вечер.

Билеты

Гости выбирают места на схеме зала. Купить билеты можно онлайн или по телефону. Цена зависит от расположения кресел.

  • Выбор мест через схему
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Не пропустите живое исполнение классики двумя известными пианистками.

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