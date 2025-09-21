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О мероприятии
Дата и место проведения
Концерт Натальи Рахманиной и Анастасии Евстигнеевой пройдет в Москве. Место — Консерватория имени Чайковского. Адрес: ул. Большая Никитская, д. 13/6.
О концерте
Прозвучат произведения С. Рахманинова. В программе — Сюита № 2 для двух фортепиано, Симфонические танцы в переложении для дуэта, Три музыкальных момента, «Муки любви» с участием Ф. Крейслера. Светлана Елизарова проведет вечер.
Билеты
Гости выбирают места на схеме зала. Купить билеты можно онлайн или по телефону. Цена зависит от расположения кресел.
- Выбор мест через схему
- Оплата на сайте
- Заказ по телефону с поддержкой
- Информация о стоимости на сайте
Не пропустите живое исполнение классики двумя известными пианистками.
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