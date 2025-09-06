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О мероприятии
Место проведения
Концерт «Приношение Баху, Генделю, Скарлатти» пройдет в Консерватории имени Чайковского. Адрес: улица Большая Никитская, 13/6. Зал принимает поклонников классики.
О концерте
Вечер посвящен 340-летию памяти Ю.С. Слесарева. В программе — четыре сонаты Доменико Скарлатти, Французская увертюра си минор Иоганна Баха, Сарабанда и чакона на темы из оперы Генделя «Армида» Франца Листа. Финал — Вариации и фуга на тему Генделя от Иоганнеса Брамса.
Билеты онлайн
- Схема зала показывает свободные места.
- Цена зависит от расположения кресел.
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