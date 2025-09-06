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Билеты на концерт «Приношение Баху, Генделю, Скарлатти» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
6 сент. 19:00
сб, 6 сент, 19:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Место проведения

Концерт «Приношение Баху, Генделю, Скарлатти» пройдет в Консерватории имени Чайковского. Адрес: улица Большая Никитская, 13/6. Зал принимает поклонников классики.

О концерте

Вечер посвящен 340-летию памяти Ю.С. Слесарева. В программе — четыре сонаты Доменико Скарлатти, Французская увертюра си минор Иоганна Баха, Сарабанда и чакона на темы из оперы Генделя «Армида» Франца Листа. Финал — Вариации и фуга на тему Генделя от Иоганнеса Брамса.

Билеты онлайн

  • Схема зала показывает свободные места.
  • Цена зависит от расположения кресел.
  • Оформить заказ можно через сайт или по телефону.
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Купить билеты — стать участником музыкального вечера и услышать редкие произведения живьем.

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

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Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

3
ср, 19:00
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