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О мероприятии
Место проведения
Концерт Шанхайского филармонического оркестра пройдет в Консерватории Чайковского. Адрес: ул. Большая Никитская, 13/6. Зал славится чистым звуком и историей.
О концерте
Шанхайский филармонический оркестр — старейший симфонический коллектив Азии. Основание произошло в 1879 году. Коллектив вырос из камерного ансамбля до крупного оркестра. Гости услышат живую музыку известных авторов. Программа включает произведения классиков.
Билеты
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Цена зависит от расположения кресел. Подробности размещены на сайте.
Посещение концерта подарит яркие впечатления и позволит услышать живое исполнение шедевров.
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Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
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