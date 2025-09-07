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О мероприятии
Место проведения
Концерт «Квартеты для фортепиано, скрипки, альта и виолончели» состоится в Консерватории имени Чайковского. Адрес: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6. Зал отличается акустикой и атмосферой.
О концерте
Вечер классической музыки откроет Московский фортепианный квартет имени М.М. Ипполитова-Иванова. Прозвучат сочинения Габриэля Форе, Густава Малера, Фрэнка Бриджа, Хоакина Турины. Диана Кемельман играет на скрипке, Ольга Коган — на альте, Сергей Дульнев — на виолончели, Ирина Грайфер — на рояле.
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