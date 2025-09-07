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Билеты на концерт лауреатов конкурса имени П. И. Чайковского в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоОркестр12+
7 сент. 19:00
вс, 7 сент, 19:00Заполнить заявку

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Время брони - 30 минут.

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Место проведения

Концерт лауреатов конкурса имени П. И. Чайковского пройдет в Консерватории Чайковского. Адрес: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6. Зал славится акустикой и особой атмосферой. Здесь часто проходят крупные музыкальные события.

О концерте

На сцене выступит Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского. Дирижируют Арсентий Ткаченко, Сергей Ролдугин, Виктор Третьяков, Александр Рудин, Юрий Ткаченко. Солисты: Сергей Ролдугин (виолончель), Равиль Ислямов (скрипка), Гайк Казазян (скрипка), Кирилл Родин (виолончель), Энджел Вонг (фортепиано), Дмитрий Маслеев (фортепиано). Прозвучат классика и современные мелодии.

Билеты

Купить билеты можно на сайте. Схема зала помогает выбрать удобное место. Доступна оплата онлайн или резерв по телефону.

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Цена зависит от ряда и сектора. Подробности указаны на сайте.

Станьте частью события и послушайте выдающихся музыкантов в знаменитом зале.

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ср, 00:00
декабря

Сертификат

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