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О мероприятии
Место проведения
Концерт лауреатов конкурса имени П. И. Чайковского пройдет в Консерватории Чайковского. Адрес: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6. Зал славится акустикой и особой атмосферой. Здесь часто проходят крупные музыкальные события.
О концерте
На сцене выступит Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского. Дирижируют Арсентий Ткаченко, Сергей Ролдугин, Виктор Третьяков, Александр Рудин, Юрий Ткаченко. Солисты: Сергей Ролдугин (виолончель), Равиль Ислямов (скрипка), Гайк Казазян (скрипка), Кирилл Родин (виолончель), Энджел Вонг (фортепиано), Дмитрий Маслеев (фортепиано). Прозвучат классика и современные мелодии.
Билеты
Купить билеты можно на сайте. Схема зала помогает выбрать удобное место. Доступна оплата онлайн или резерв по телефону.
- Выбор мест на схеме.
- Безопасная онлайн-оплата.
- Бронирование по телефону.
Цена зависит от ряда и сектора. Подробности указаны на сайте.
Станьте частью события и послушайте выдающихся музыкантов в знаменитом зале.
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