Билеты на концерт «Гендель, Моцарт, Верди, Бизе, Брамс, Вагнер» в Москве
О мероприятии
Дата
9 июля
Время
19:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Место и дата проведения
Концерт, который станет ярким событием для любителей классики, пройдет 9 июля в Консерватории Чайковского. Зал находится в Москве по адресу: ул. Большая Никитская, дом 13/6.
О концерте
В этот вечер зрители окунутся в атмосферу музыки великих композиторов и услышат их самые известные произведения. В программе прозвучат работы Генделя, Моцарта, Верди, Бизе и Брамса. На сцене выступят Академический симфонический оркестр Московской филармонии и Московский государственный академический камерный хор под руководством Алексея Верещагина. Гости услышат живое исполнение «Аллилуйя» из оратории «Мессия» Генделя, а также «Конфутатис (Confutatis)» и «Лакримоса (Lacrimosa)» из Реквиема Моцарта. Музыкальный вечер порадует всех поклонников классики.
Билеты на концерт онлайн
Принять участие в этом событии можно после оформления билетов через сайт или по телефону. Цена зависит от выбранного ряда: вы подберёте удобное место у сцены или выберете вариант подальше. На сайте работает интерактивная схема зала для легкого выбора.
- Покупка билетов на сайте без очередей.
- Подбор мест с помощью интерактивной схемы.
- Бронирование по телефону с поддержкой менеджера.
Купить билеты на концерт «Гендель, Моцарт, Верди, Бизе, Брамс, Вагнер» можно уже сегодня. Не пропустите возможность стать частью этого события и услышать музыку выдающихся композиторов в исполнении лучших артистов!