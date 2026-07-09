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Гендель, Моцарт, Верди, Бизе, Брамс, Вагнер

Билеты на концерт «Гендель, Моцарт, Верди, Бизе, Брамс, Вагнер» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
9 июл. 19:00

Билеты на концерт «Гендель, Моцарт, Верди, Бизе, Брамс, Вагнер» в Москве

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О мероприятии

Дата

9 июля

Время

19:00

Длительность

~ 2 часа

Площадка

Консерватория им. Чайковского

Место и дата проведения

Концерт, который станет ярким событием для любителей классики, пройдет 9 июля в Консерватории Чайковского. Зал находится в Москве по адресу: ул. Большая Никитская, дом 13/6.


О концерте

В этот вечер зрители окунутся в атмосферу музыки великих композиторов и услышат их самые известные произведения. В программе прозвучат работы Генделя, Моцарта, Верди, Бизе и Брамса. На сцене выступят Академический симфонический оркестр Московской филармонии и Московский государственный академический камерный хор под руководством Алексея Верещагина. Гости услышат живое исполнение «Аллилуйя» из оратории «Мессия» Генделя, а также «Конфутатис (Confutatis)» и «Лакримоса (Lacrimosa)» из Реквиема Моцарта. Музыкальный вечер порадует всех поклонников классики.


Билеты на концерт онлайн

Принять участие в этом событии можно после оформления билетов через сайт или по телефону. Цена зависит от выбранного ряда: вы подберёте удобное место у сцены или выберете вариант подальше. На сайте работает интерактивная схема зала для легкого выбора.

  • Покупка билетов на сайте без очередей.
  • Подбор мест с помощью интерактивной схемы.
  • Бронирование по телефону с поддержкой менеджера.

Купить билеты на концерт «Гендель, Моцарт, Верди, Бизе, Брамс, Вагнер» можно уже сегодня. Не пропустите возможность стать частью этого события и услышать музыку выдающихся композиторов в исполнении лучших артистов!

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Почему выбирают нас
Нам важно, чтобы у вас остались только яркие впечатления
Уникальные предложения
Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
Безопасная оплата и защита данных
Все платежи проходят через защищённые шлюзы, данные не сохраняются и остаются в безопасности.
Поддержка на каждом шаге
От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.

Адрес

Город: Москва
Адрес: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6
Станция метро: Александровский сад

+7 (499) 460-57-72