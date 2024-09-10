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О мероприятии
Дата
10 сентября, 2024
Время
19:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
10 сентября в стенах Консерватории имени Чайковского состоится концерт «Бетховен. Великие фортепианные сонаты». В этот вечер на сцене выступят Владимир Вишневский и Тимофей Доля, исполняющие произведения Людвига ван Бетховена. В программе концерта прозвучат знаковые фортепианные сонаты великого композитора.
Консерватория имени Чайковского, расположенная в центре Москвы, является одной из ведущих музыкальных площадок России. Её залы славятся великолепной акустикой и атмосферой, способствующей полному погружению в музыку. Концертный зал консерватории часто принимает у себя как отечественных, так и зарубежных исполнителей, что делает его идеальным местом для проведения мероприятий такого уровня.
В программе концерта прозвучат следующие произведения: Соната № 8 до минор («Патетическая»), соч. 13, Соната № 21 до мажор («Аврора»), соч. 53, Соната № 14 до-диез минор («Лунная»), соч. 27 № 2 и Соната № 17 ре минор («Буря»), соч. 31 № 2. Каждое из этих произведений является важной частью музыкального наследия Бетховена и представляет собой вершину фортепианного искусства.
Для тех, кто хочет насладиться этим уникальным музыкальным событием, предусмотрена возможность купить билеты на нашем сайте. Концерт обещает стать важным культурным событием сезона и подарить незабываемые впечатления от живого исполнения шедевров мировой классики.
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