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Бетховен. Великие фортепианные сонаты

Билеты на концерт «Бетховен, Великие фортепианные сонаты» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
10 сент. 202419:00

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О мероприятии

Дата

10 сентября, 2024

Время

19:00

Длительность

~ 2 часа

Площадка

Консерватория им. Чайковского

10 сентября в стенах Консерватории имени Чайковского состоится концерт «Бетховен. Великие фортепианные сонаты». В этот вечер на сцене выступят Владимир Вишневский и Тимофей Доля, исполняющие произведения Людвига ван Бетховена. В программе концерта прозвучат знаковые фортепианные сонаты великого композитора.

Консерватория имени Чайковского, расположенная в центре Москвы, является одной из ведущих музыкальных площадок России. Её залы славятся великолепной акустикой и атмосферой, способствующей полному погружению в музыку. Концертный зал консерватории часто принимает у себя как отечественных, так и зарубежных исполнителей, что делает его идеальным местом для проведения мероприятий такого уровня.

В программе концерта прозвучат следующие произведения: Соната № 8 до минор («Патетическая»), соч. 13, Соната № 21 до мажор («Аврора»), соч. 53, Соната № 14 до-диез минор («Лунная»), соч. 27 № 2 и Соната № 17 ре минор («Буря»), соч. 31 № 2. Каждое из этих произведений является важной частью музыкального наследия Бетховена и представляет собой вершину фортепианного искусства.

Для тех, кто хочет насладиться этим уникальным музыкальным событием, предусмотрена возможность купить билеты на нашем сайте. Концерт обещает стать важным культурным событием сезона и подарить незабываемые впечатления от живого исполнения шедевров мировой классики.

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Почему выбирают нас
Нам важно, чтобы у вас остались только яркие впечатления
Уникальные предложения
Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
Безопасная оплата и защита данных
Все платежи проходят через защищённые шлюзы, данные не сохраняются и остаются в безопасности.
Поддержка на каждом шаге
От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.

Адрес

Город: Москва
Адрес: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6
Станция метро: Александровский сад

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