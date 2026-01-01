Описание
Аида Гарифуллина — оперная певица, сопрано, заслуженная артистка Российской Федерации и народная артистка Республики Татарстан. Её голос звучит на самых престижных площадках мира: от Венской государственной оперы до Метрополитен-оперы в Нью-Йорке, от Ла Скала в Милане до Королевского оперного театра «Ковент-Гарден» в Лондоне. Её творческий путь — вдохновляющая история о таланте, целеустремлённости и любви к музыке.
Будущая звезда мировой оперной сцены появилась на свет 30 сентября 1987 года в Казани. Музыка окружала Аиду с детства: её мать — профессиональный хоровой дирижёр. С пяти лет девочка занималась вокалом, а уже в тринадцать вышла на большую сцену — выступила в Концертном зале имени Чайковского в сопровождении оркестра. Ранний талант не остался незамеченным: в 2005 году Гарифуллина получила грант на обучение за рубежом и отправилась совершенствовать мастерство сначала в Нюрнберг, а затем в Вену.
Учёба в Венском университете музыки и исполнительского искусства стала ключевым этапом в карьере певицы. Уже в 2009 году она исполнила свою первую крупную роль — партию Деспины в университетской постановке оперы «Так поступают все» Моцарта. Вскоре последовали победа на конкурсе имени Муслима Магомаева и статус посла Всемирной летней Универсиады-2013 в Казани, на церемонии открытия которой Аида выступила перед многотысячной аудиторией.
Переломным стал 2013 год: Гарифуллина завоевала Первую премию престижного конкурса «Опералия» Пласидо Доминго и по приглашению маэстро Валерия Гергиева дебютировала на сцене Мариинского театра. В 2014 году Аида стала солисткой Венской государственной оперы, где исполняет партии в операх Моцарта, Верди, Пуччини, Доницетти и Россини.
Оперный репертуар Аиды Гарифуллиной отличается широтой и разнообразием. Среди её ключевых партий — Джильда в «Риголетто», Виолетта в «Травиате», Мюзетта в «Богеме», Адина в «Любовном напитке», Шемаханская царица в «Золотом петушке», Наташа Ростова в «Войне и мире». Она участвовала в концертах памяти Дмитрия Хворостовского, записывала дуэты с Андреа Бочелли, делила сцену с Алессандро Сафина.
Помимо оперной карьеры, Аида проявила себя в кинематографе. В 2016 году она сыграла оперную певицу Лили Понс в картине Стивена Фрирза «Флоренс Фостер Дженкинс», номинированной на «Оскар». В 2017 году выпустила дебютный сольный альбом «Aida» на лейбле Decca Classics («Декка Классикс»), получивший высокие оценки критиков.
Всемирную славу певице принесло выступление на церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 года в Москве, где она пела в дуэте с Робби Уильямсом. Эту церемонию в прямом эфире увидели более миллиарда зрителей со всего мира. Кроме того, Аида была приглашённой солисткой на фестивале BBC Proms и на масштабном концерте в честь Дня взятия Бастилии на Марсовом поле в Париже.
В сентябре 2025 года состоялся первый сольный гала-концерт Аиды Гарифуллиной на Исторической сцене Большого театра в Москве. Программа включала арии и дуэты из русских, итальянских и французских опер. Режиссёром выступил Алексей Франдетти, а на сцену вместе с Аидой вышли балерина Светлана Захарова, скрипач Вадим Репин и актёр Евгений Миронов.
Сегодня Аида Гарифуллина — одна из самых востребованных оперных артисток мировой сцены. Её расписание включает оперные спектакли в ведущих театрах Европы, сольные гала-концерты с лучшими симфоническими оркестрами и участие в крупных международных музыкальных фестивалях.
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