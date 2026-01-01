Описание
Пётр Дранга — это имя, которое ассоциируется с виртуозным исполнением и инновационным подходом к музыке. Российский аккордеонист-виртуоз, композитор, дирижёр, режиссёр, актёр и продюсер, он заслуженно носит звание Заслуженного артиста Российской Федерации. Его творчество охватывает множество жанров — от классики до современных музыкальных направлений, что делает его концерты настоящим праздником для ценителей музыки.
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Пётр Дранга известен своей способностью соединять традиции и новаторство, создавая неповторимые музыкальные произведения. Его выступления — это всегда яркое событие, наполненное эмоциями и энергией. Он не только виртуозно владеет аккордеоном, но и активно участвует в создании каждого своего шоу как композитор и режиссёр.
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