Описание
Великолепная певица Хибла Герзмава - настоящая звезда оперного искусства! Народная артистка России и Абхазии, она является одной из самых ярких и талантливых оперных исполнительниц нашего времени. Ее неподражаемый сопрано завораживает слушателей во всех уголках мира.
Родившись в абхазском городе Пицунде, Хибла уже с раннего детства обладала необычайным музыкальным талантом. С отцом, который привез юной Хибле фортепиано, она проводила много времени, исполняя мелодии на этом прекрасном инструменте. Имя Хибла, что в переводе с абхазского означает «златоглазая», с первых нот ее песен наполняет слушателей невероятным очарованием.
Жизнь Хиблы Герзмавой не была легкой, но ее непреодолимая сила воли и безграничная страсть к музыке привели ее к вершинам успеха. Обучение в музыкальной школе в Гагре и музыкальном училище в Сухуми стали лишь началом ее пути. Она продолжила свое образование на вокальном факультете Московской консерватории, где в 1994 году блеснула на Х Международном конкурсе имени П. И. Чайковского, завоевав Гран-при.
Сегодня Хибла Герзмава с успехом исполняет величественные партии в Московском музыкальном театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Ее голос прозвучал на сценах таких мировых оперных театров, как Мариинский театр в Санкт-Петербурге, Метрополитен Опера в Нью-Йорке, Театр Коммунале во Флоренции, Гранд Театро де Лисео в Барселоне, Софийская Национальная опера в Болгарии, Венская государственная опера и других.
