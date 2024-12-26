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Новости консерватории

22 июня

Отмена концерта Валерии Гирко 9 июля в Консерватории им. Чайковского

Концерт Валерии Гирко, запланированный на 9 июля в Московской консерватории, отменен. Узнайте, как следить за новыми датами выступлений и оставаться в курсе изменений в программе. Поддержите молодую пианистку и не пропустите будущие события!

19 июня

Концерт Фам Нгок Занга в Консерватории Чайковского: виртуозная игра на престижной сцене Москвы

Погрузитесь в мир классической музыки с пианистом Фам Нгок Зангом в Большом зале Консерватории имени Чайковского. Оцените мастерство лауреата международных конкурсов и насладитесь его эмоциональным исполнением.

17 июня

Концерт Артёма Котова в Московской консерватории: классика и современность на одной сцене

11 июля в Московской консерватории Артём Котов и пианистка Наталья Игумнова исполнят шедевры Баха и Шоссона. Премьера произведения Н. Дроздовой станет изюминкой вечера. Не упустите шанс насладиться великолепной музыкой в историческом зале!

5 июня

Концерт Ивана Зиновьева перенесен на 21 июня

Концерт Ивана Зиновьева в Консерватории имени Чайковского перенесен на 21 июня 2025 года. Насладитесь произведениями Баха, Витта и Видора в сердце Москвы. Успейте запланировать свой вечер в мире классической музыки!

4 июня

Концерт Ивана Гаврикова в Московской консерватории: переносится на 26 июня

Концерт Ивана Гаврикова переносится на 26 июня в Московскую консерваторию имени Чайковского. Узнайте, как сохранить билеты и не пропустить выступление в легендарном зале. Подробности и обновления на нашем сайте.

22 мая

Концерт класса профессора М. В. Лидского отменён

Откройте для себя мир классической музыки на концерте в Большом зале Московской консерватории. Насладитесь выступлениями студентов профессора Лидского и поддержите молодых талантов. Не пропустите это уникальное событие!

22 мая

Концерт Александра Князева и Анастасии Гамалей-Воскресенской в Консерватории имени Чайковского: 2 февраля

Узнайте о переносе концерта выдающихся музыкантов Александра Князева и Анастасии Гамалей-Воскресенской в легендарной Консерватории имени Чайковского на 2 февраля 2026 года. Не пропустите уникальную возможность насладиться классической музыкой!

11 мая

Легендарный ансамбль Александрова в Большом зале консерватории: незабываемый вечер музыки

Откройте для себя магию живого исполнения с Академическим ансамблем Александрова в Московской консерватории. Классика и современность, мощные голоса и виртуозность ждут вас в сердце музыкальной столицы России.

10 мая

Оркестр musicAeterna и дирижера Теодор Курентзис в мае состоится в Консерватории им. П.И. Чайковского

Концерты оркестра musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского пройдут 17 и 18 мая 2025 года, и обещают стать знаковым событием для всех поклонников классической музыки.

23 апреля

В середине мая Теодор Курентзис и musicAeterna дадут концерт в Московской консерватории им. П.И. Чайковского

15 мая в Консерватории Чайковского в Москве пройдет важное событие для всех любителей классической музыки – концерт оркестра musicAeterna под руководством дирижера Теодора Курентзиса.

16 апреля

Теодор Курентзис и musicAeterna в Консерватории: Чайковский и Штраус в великом музыкальном диалоге

Испытайте величие классической музыки в Консерватории имени Чайковского! Теодор Курентзис и оркестр musicAeterna представят Пятую симфонию Чайковского и «Четыре последние песни» Штрауса. Не пропустите это уникальное событие в сердце Москвы!

9 апреля

Алексей Мельников в Консерватории им. Чайковского: незабываемый вечер классической музыки

Откройте для себя магию классической музыки на концерте Алексея Мельникова в Консерватории им. Чайковского. Исполнение произведений Скрябина, Брамса и Рахманинова обещает незабываемые впечатления. Узнайте больше о мероприятии на нашем сайте.

12 марта

Концерт Александра Князева и Филиппа Копачевского в Консерватории имени Чайковского: незабываемый вечер классической музыки

Погрузитесь в мир высокой музыки на концерте Князева и Копачевского в Консерватории Чайковского. Виртуозная игра и великолепная акустика обещают незабываемые впечатления. Узнайте больше о событии на нашем сайте.

5 марта

Теодор Курентзис и «musicAeterna» даст концерт в Большом зале Консерватории им. П.И. Чайковского в Москве

Вечером 14 марта Теодор Курентзис и «musicAeterna» в Большом зале консерватории в Москве дадут большой концерт в рамках своего юбилейного тура. В программе выступления – Вторая Симфония великого австрийца Густава Малера.

23 февраля

Хор и оркестр musicAeterna совместно с Теодором Курентзисом выступят в Консерватории им. П.И. Чайковского

14 марта самый титулованный и знаменитый дирижер современности приедет в Москву, чтобы выступить в Консерватории им. Чайковского со своим оркестром и хором «musicAeterna» с концертом «Малер. Симфония № 2».

12 февраля

«musicAeterna» под руководством Теодора Курентзиса даст концерт в Большом зале Консерватории Чайковского

8 марта в Красноярской филармонии стартовал юбилейный тур «musicAeterna» под руководством Теодора Курентзиса. 14 марта музыканты приедут в столицу с Симфонией № 2 «Воскресение» до минор для сопрано, альта, смешанного хора и оркестра Густава Малера, котора

11 февраля

Виртуозный концерт Александры Павленко в Консерватории имени Чайковского

Погрузитесь в мир классической музыки на концерте Александры Павленко в Большом зале Консерватории имени Чайковского. Насладитесь произведениями Изаи, Ваксмана, Брамса и Кодая в исполнении талантливых музыкантов.

3 февраля

Величие классики: Теодор Курентзис и musicAeterna в Консерватории им. Чайковского

14 и 15 марта 2025 года в Консерватории имени Чайковского состоится концерт хора и оркестра musicaeterna под руководством Теодора Курентзиса. В программе — «Воскресение» Малера. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

30 января

Концерт в Москве: 180-летие Римского-Корсакова в Консерватории им. Чайковского

Погрузитесь в мир классики на концерте в честь 180-летия Римского-Корсакова. Консерватория им. Чайковского приглашает 17 февраля насладиться шедеврами композитора в атмосфере исторического величия. Не пропустите это уникальное событие в Москве!

26 декабря 2024

Концерт «Брызги шампанского» в Москве: погружение в мир оперетты и мюзикла

29 декабря в Консерватории имени Чайковского пройдет концерт «Брызги шампанского». Насладитесь шедеврами Штрауса и Легара в исполнении Виктории Носовской и Наталии Богдановой. Ощутите магию в сердце Москвы!

18 декабря 2024

Теодор Курентзис и musicAeterna исполнят музыку «трех Р»: Равеля, Респиги, Рубинштейна

Оркестр «musicAeterna» под руководством дирижера Теодора Курентзиса исполнит концерт «Равель, Респиги, Рубинштейн» 28 декабря в Большом зале Консерватории им П.И. Чайковского.

16 декабря 2024

Концерт «Золотая эпоха Антонио Вивальди» перенесён на 25 апреля 2025 года

Насладитесь шедеврами Бетховена в исполнении Александра Князева и Филиппа Копачевского в легендарной Консерватории Чайковского.

9 декабря 2024

Концерт musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса в Консерватории Чайковского

Не пропустите уникальный концерт оркестра musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса в Консерватории Чайковского. В программе — шедевры Рубинштейна, Равеля и Респиги. Окунитесь в мир классической музыки в сердце Москвы!

26 ноября 2024

Праздничный концерт «Чайковский. Дворжак. Штраус» в Консерватории им. Чайковского отменен

Следите за обновлениями о переносе концерта в Большом зале Консерватории имени Чайковского.

19 ноября 2024

Концерт Теодора Курентзиса в Консерватории: Равель, Респиги и Рубинштейн

Погрузитесь в мир музыки с Теодором Курентзисом и оркестром musicAeterna 28 декабря 2024 года в Консерватории им. Чайковского. Насладитесь произведениями Равеля, Респиги и Рубинштейна в исполнении мастеров. Не пропустите это уникальное событие!