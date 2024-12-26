22 июня
Отмена концерта Валерии Гирко 9 июля в Консерватории им. Чайковского
Концерт Валерии Гирко, запланированный на 9 июля в Московской консерватории, отменен. Узнайте, как следить за новыми датами выступлений и оставаться в курсе изменений в программе. Поддержите молодую пианистку и не пропустите будущие события!
19 июня
Концерт Фам Нгок Занга в Консерватории Чайковского: виртуозная игра на престижной сцене Москвы
Погрузитесь в мир классической музыки с пианистом Фам Нгок Зангом в Большом зале Консерватории имени Чайковского. Оцените мастерство лауреата международных конкурсов и насладитесь его эмоциональным исполнением.
17 июня
Концерт Артёма Котова в Московской консерватории: классика и современность на одной сцене
11 июля в Московской консерватории Артём Котов и пианистка Наталья Игумнова исполнят шедевры Баха и Шоссона. Премьера произведения Н. Дроздовой станет изюминкой вечера. Не упустите шанс насладиться великолепной музыкой в историческом зале!
5 июня
Концерт Ивана Зиновьева перенесен на 21 июня
Концерт Ивана Зиновьева в Консерватории имени Чайковского перенесен на 21 июня 2025 года. Насладитесь произведениями Баха, Витта и Видора в сердце Москвы. Успейте запланировать свой вечер в мире классической музыки!
4 июня
Концерт Ивана Гаврикова в Московской консерватории: переносится на 26 июня
Концерт Ивана Гаврикова переносится на 26 июня в Московскую консерваторию имени Чайковского. Узнайте, как сохранить билеты и не пропустить выступление в легендарном зале. Подробности и обновления на нашем сайте.
22 мая
Концерт класса профессора М. В. Лидского отменён
Откройте для себя мир классической музыки на концерте в Большом зале Московской консерватории. Насладитесь выступлениями студентов профессора Лидского и поддержите молодых талантов. Не пропустите это уникальное событие!
22 мая
Концерт Александра Князева и Анастасии Гамалей-Воскресенской в Консерватории имени Чайковского: 2 февраля
Узнайте о переносе концерта выдающихся музыкантов Александра Князева и Анастасии Гамалей-Воскресенской в легендарной Консерватории имени Чайковского на 2 февраля 2026 года. Не пропустите уникальную возможность насладиться классической музыкой!
11 мая
Легендарный ансамбль Александрова в Большом зале консерватории: незабываемый вечер музыки
Откройте для себя магию живого исполнения с Академическим ансамблем Александрова в Московской консерватории. Классика и современность, мощные голоса и виртуозность ждут вас в сердце музыкальной столицы России.
10 мая
Оркестр musicAeterna и дирижера Теодор Курентзис в мае состоится в Консерватории им. П.И. Чайковского
Концерты оркестра musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского пройдут 17 и 18 мая 2025 года, и обещают стать знаковым событием для всех поклонников классической музыки.
23 апреля
В середине мая Теодор Курентзис и musicAeterna дадут концерт в Московской консерватории им. П.И. Чайковского
15 мая в Консерватории Чайковского в Москве пройдет важное событие для всех любителей классической музыки – концерт оркестра musicAeterna под руководством дирижера Теодора Курентзиса.
16 апрел�я
Теодор Курентзис и musicAeterna в Консерватории: Чайковский и Штраус в великом музыкальном диалоге
Испытайте величие классической музыки в Консерватории имени Чайковского! Теодор Курентзис и оркестр musicAeterna представят Пятую симфонию Чайковского и «Четыре последние песни» Штрауса. Не пропустите это уникальное событие в сердце Москвы!
9 апреля
Алексей Мельников в Консерватории им. Чайковского: незабываемый вечер классической музыки
Откройте для себя магию классической музыки на концерте Алексея Мельникова в Консерватории им. Чайковского. Исполнение произведений Скрябина, Брамса и Рахманинова обещает незабываемые впечатления. Узнайте больше о мероприятии на нашем сайте.
12 марта
Концерт Александра Князева и Филиппа Копачевского в Консерватории имени Чайковского: незабываемый вечер классической музыки
Погрузитесь в мир высокой музыки на концерте Князева и Копачевского в Консерватории Чайковского. Виртуозная игра и великолепная акустика обещают незабываемые впечатления. Узнайте больше о событии на нашем сайте.
5 марта
Теодор Курентзис и «musicAeterna» даст концерт в Большом зале Консерватории им. П.И. Чайковского в Москве
Вечером 14 марта Теодор Ку�рентзис и «musicAeterna» в Большом зале консерватории в Москве дадут большой концерт в рамках своего юбилейного тура. В программе выступления – Вторая Симфония великого австрийца Густава Малера.
23 февраля
Хор и оркестр musicAeterna совместно с Теодором Курентзисом выступят в Консерватории им. П.И. Чайковского
14 марта самый титулованный и знаменитый дирижер современности приедет в Москву, чтобы выступить в Консерватории им. Чайковского со своим оркестром и хором «musicAeterna» с концертом «Малер. Симфония № 2».
12 февра�ля
«musicAeterna» под руководством Теодора Курентзиса даст концерт в Большом зале Консерватории Чайковского
8 марта в Красноярской филармонии стартовал юбилейный тур «musicAeterna» под руководством Теодора Курентзиса. 14 марта музыканты приедут в столицу с Симфонией № 2 «Воскресение» до минор для сопрано, альта, смешанного хора и оркестра Густава Малера, котора
11 февраля
Виртуозный концерт Александры Павленко в Консерватории имени Чайковского
Погрузитесь в мир классической музыки на концерте Александры Павленко в Большом зале Консерватории имени Чайковского. Насладитесь произведениями Изаи, Ваксмана, Брамса и Кодая в исполнении талантливых музыкантов.
3 февраля
Величие классики: Теодор Курентзис и musicAeterna в Консерватории им. Чайковского
14 и 15 марта 2025 года в Консерватории имени Чайковского состоится концерт хора и оркестра musicaeterna под руководством Теодора Курентзиса. В программе — «Воскресение» Малера. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!
30 января
Концерт в Москве: 180-летие Римского-Корсакова в Консерватории им. Чайковского
Погрузитесь в мир классики на концерте в честь 180-летия Римского-Корсакова. Консерватория им. Чайковског�о приглашает 17 февраля насладиться шедеврами композитора в атмосфере исторического величия. Не пропустите это уникальное событие в Москве!
26 декабря 2024
Концерт «Брызги шампанского» в Москве: погружение в мир оперетты и мюзикла
29 декабря в Консерватории имени Чайковского пройдет концерт «Брызги шампанского». Насладитесь шедеврами Штрауса и Легара в исполнении Виктории Носовской и Наталии Богдановой. Ощутите магию в сердце Москвы!
18 декабря 2024
Теодор Курентзи�с и musicAeterna исполнят музыку «трех Р»: Равеля, Респиги, Рубинштейна
Оркестр «musicAeterna» под руководством дирижера Теодора Курентзиса исполнит концерт «Равель, Респиги, Рубинштейн» 28 декабря в Большом зале Консерватории им П.И. Чайковского.
16 декабря 2024
Концерт «Золотая эпоха Антонио Вивальди» перенесён на 25 апреля 2025 года
Насладитесь шедеврами Бетховена в исполнении Александра Князева и Филиппа Копачевского в легендарной Консерватории Чайковского.
9 декабря 2024
Концерт musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса в Консерватории Чайковского
Не пропустите уникальный концерт оркестра musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса в Консерватории Чайковского. В программе — шедевры Рубинштейна, Равеля и Респиги. Окунитесь в мир классической музыки в сердце Москвы!
26 ноября 2024
Праздничный концерт «Чайковский. Дворжак. Штраус» в Консерватории им. Чайковского отменен
Следите за обновлениями о переносе концерта в Большом зале Консерватории имени Чайковского.
19 ноября 2024
Концерт Теодора Курентзиса в Консерватории: Равель, Респиги и Рубинштейн
Погрузитесь в мир музыки с Теодором Курентзисом и оркестром musicAeterna 28 декабря 2024 года в Консерватории им. Чайковского. Насладитесь произведениями Равеля, Респиги и Рубинштейна в исполнении мастеров. Не пропустите это уникальное событие!