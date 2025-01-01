Ансамбль
Солисты Русской консерватория
Консерватория им. Чайковского, Малый зал
Классика
Кирилл Кашунин «Бетховен. 32 сонаты для фортепиано»
Консерватория им. Чайковского, Рахманиновский зал
Оркестр
Прослушивание III тура фортепиано, Конкурс им. С. В. Рахманинова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Лауреаты II Международного конкурса им. С.В. Рахманинова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Иван Гавриков
Консерватория им. Чайковского, Малый зал
Классика
Игорь Михайловский, Владимир Парамонов
Консерватория им. Чайковского, Рахманиновский зал
Классика
Выпускники МГК 2025
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Мария Зеленина, Александра Акишина
Консерватория им. Чайковского, Рахманиновский зал
Классика
Мария Шраге, Максимилиан Катенин
Консерватория им. Чайковского, Зал Мясковского
Классика
Русалина Гусейнзаде
Консерватория им. Чайковского, Малый зал
Классика
Сю Луянг, Юань Цзытянь
Консерватория им. Чайковского, Зал Мясковского
Оркестр
Центральный военный оркестр МО РФ
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Музыкальные шедевры эпохи Просвещения
Консерватория им. Чайковского, Рахманиновский зал
Классика
Классика и современность
Консерватория им. Чайковского, Зал Мясковского
Классика
Анастасия Мовчан
Консерватория им. Чайковского, Зал Мясковского
Оркестр
Иван Бессонов и РНО
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Айдын Илайда
Консерватория им. Чайковского, Зал Мясковского
Классика
Вселенная звука
Консерватория им. Чайковского, Рахманиновский зал
Классика
Бобир Мирсаидов «Органные вселенные»
Консерватория им. Чайковского, Малый зал
Оркестр
Музыка без границ
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Camerata Komitas
Консерватория им. Чайковского, Малый зал
Вокал
Ксения Игнатенко
Консерватория им. Чайковского, Зал Мясковского
Классика
Молодые звезды
Консерватория им. Чайковского, Зал Архиповой
Классика
Николай Солонович
Консерватория им. Чайковского, Рахманиновский зал
Оркестр
Академия Русской Музыки «Перголези»
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Афиша Москоской государственной консерватории имени П.И. Чайковского
Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского — это одно из самых значимых концертных залов России и всей мировой классической музыки. Открытая в 1866 году, она стала настоящим символом культурного наследия страны, привлекая музыкантов и зрителей со всего мира.
Архитектура концертного зала впечатляет своим величием и красотой. Стиль неоренессанса в сочетании с элементами русского зодчества создает уникальную атмосферу, располагающую к глубокому восприятию музыки. Прекрасная акустика залов (Большой и Малый, Рахманиновский и Овальный) достигается благодаря специальной конструкции. Это позволяет каждому звуку заполнять пространство, делая прослушивание живых выступлений незабываемым.
Консерватория славится своими невероятными концертами — здесь вы сможете услышать как всем известных музыкантов, так и юных дарований. В залах уже давали свои концерты Денис Мацуев, Сергей Стадлер, камерный оркестр Юрия Башмета и другие.
Концерты в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского
Концертный зал регулярно становится площадкой для выступлений выдающихся музыкантов: как солистов, так и целых оркестров. Здесь проходят как классические концерты, так и современные музыкальные проекты, что делает его центром культурной жизни Москвы. Премьерные исполнения, фестивали и конкурсы собирают под своей крышей сотни поклонников музыки, создавая уникальную атмосферу общения и вдохновения.
Концерты классической музыки
Каждый год в стенах Московской государственной консерватории именитые музыканты и дирижеры дают концерты, в которых можно услышать настоящую классику — Моцарта и Баха, Бетховена и Чайковского, Штрауса и многих других.
Музыкальные концерты в современном исполнении
Обширная программа Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского включает в себя как произведения великих классиков, так и работы современных композиторов. Они создают уникальный контраст и показывает эволюцию музыкального языка.
Расписание мероприятий Московской государственной консерватории им. Чайковского
Концерты консерватории приходят в 7 помещениях — Большой и Малый залы, Рахманиновский зал, конференц-зал, концертный зал имени Н. Я. Мясковского, Овальный и Выставочный залы музея имени Н. Г. Рубинштейна. .
Удобный выбор событий по месяцам
Все данные о мероприятиях Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского собраны в удобном календаре, который систематизирует события по месяцам. Это помогает вам легко находить концерты и получать информацию о каждом из них. С нашим календарем процесс приобретения билетов займет всего несколько минут.
Билеты на концерты в Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского
На нашем сайте вы можете приобрести билеты на любые мероприятия консерватории. Мы гарантируем, что все билеты, приобретенные через нашу платформу, оригинальны и могут быть возвращены.