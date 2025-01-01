Консерватория
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Афиша консерватории им. Чайковского

25
ср, 19:00
июня

Ансамбль

Солисты Русской консерватория

Консерватория им. Чайковского, Малый зал

25
ср, 19:00
июня

Классика

Кирилл Кашунин «Бетховен. 32 сонаты для фортепиано»

Консерватория им. Чайковского, Рахманиновский зал

25
ср, 19:00
июня

Оркестр

Прослушивание III тура фортепиано, Конкурс им. С. В. Рахманинова

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

26
чт, 19:00
июня

Классика

Лауреаты II Международного конкурса им. С.В. Рахманинова

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

26
чт, 19:00
июня

Классика

Иван Гавриков

Консерватория им. Чайковского, Малый зал

26
чт, 19:00
июня

Классика

Игорь Михайловский, Владимир Парамонов

Консерватория им. Чайковского, Рахманиновский зал

27
пт, 18:00
июня

Классика

Выпускники МГК 2025

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

27
пт, 19:00
июня

Классика

Мария Зеленина, Александра Акишина

Консерватория им. Чайковского, Рахманиновский зал

27
пт, 19:00
июня

Классика

Мария Шраге, Максимилиан Катенин

Консерватория им. Чайковского, Зал Мясковского

27
пт, 19:00
июня

Классика

Русалина Гусейнзаде

Консерватория им. Чайковского, Малый зал

28
сб, 14:00
июня

Классика

Сю Луянг, Юань Цзытянь

Консерватория им. Чайковского, Зал Мясковского

28
сб, 14:00
июня

Оркестр

Центральный военный оркестр МО РФ

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

28
сб, 19:00
июня

Классика

Музыкальные шедевры эпохи Просвещения

Консерватория им. Чайковского, Рахманиновский зал

28
сб, 19:00
июня

Классика

Классика и современность

Консерватория им. Чайковского, Зал Мясковского

29
вс, 14:00
июня

Классика

Анастасия Мовчан

Консерватория им. Чайковского, Зал Мясковского

29
вс, 14:00
июня

Оркестр

Иван Бессонов и РНО

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

29
вс, 18:00
июня

Классика

Айдын Илайда

Консерватория им. Чайковского, Зал Мясковского

29
вс, 19:00
июня

Классика

Вселенная звука

Консерватория им. Чайковского, Рахманиновский зал

29
вс, 19:00
июня

Классика

Бобир Мирсаидов «Органные вселенные»

Консерватория им. Чайковского, Малый зал

29
вс, 19:00
июня

Оркестр

Музыка без границ

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

30
пн, 19:00
июня

Оркестр

Camerata Komitas

Консерватория им. Чайковского, Малый зал

30
пн, 19:00
июня

Вокал

Ксения Игнатенко

Консерватория им. Чайковского, Зал Мясковского

30
пн, 19:00
июня

Классика

Молодые звезды

Консерватория им. Чайковского, Зал Архиповой

30
пн, 19:00
июня

Классика

Николай Солонович

Консерватория им. Чайковского, Рахманиновский зал

30
пн, 19:00
июня

Оркестр

Академия Русской Музыки «Перголези»

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

Афиша Москоской государственной консерватории имени П.И. Чайковского

Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского — это одно из самых значимых концертных залов России и всей мировой классической музыки. Открытая в 1866 году, она стала настоящим символом культурного наследия страны, привлекая музыкантов и зрителей со всего мира.

Архитектура концертного зала впечатляет своим величием и красотой. Стиль неоренессанса в сочетании с элементами русского зодчества создает уникальную атмосферу, располагающую к глубокому восприятию музыки. Прекрасная акустика залов (Большой и Малый, Рахманиновский и Овальный) достигается благодаря специальной конструкции. Это позволяет каждому звуку заполнять пространство, делая прослушивание живых выступлений незабываемым.

Консерватория славится своими невероятными концертами — здесь вы сможете услышать как всем известных музыкантов, так и юных дарований. В залах уже давали свои концерты Денис Мацуев, Сергей Стадлер, камерный оркестр Юрия Башмета и другие.

Концерты в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского

Концертный зал регулярно становится площадкой для выступлений выдающихся музыкантов: как солистов, так и целых оркестров. Здесь проходят как классические концерты, так и современные музыкальные проекты, что делает его центром культурной жизни Москвы. Премьерные исполнения, фестивали и конкурсы собирают под своей крышей сотни поклонников музыки, создавая уникальную атмосферу общения и вдохновения.

Концерты классической музыки 

Каждый год в стенах Московской государственной консерватории именитые музыканты и дирижеры дают концерты, в которых можно услышать настоящую классику — Моцарта и Баха, Бетховена и Чайковского, Штрауса и многих других. 

Музыкальные концерты в современном исполнении

Обширная программа Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского включает в себя как произведения великих классиков, так и работы современных композиторов. Они создают уникальный контраст и показывает эволюцию музыкального языка.

Расписание мероприятий Московской государственной консерватории им. Чайковского

Концерты консерватории приходят в 7 помещениях — Большой и Малый залы, Рахманиновский зал, конференц-зал, концертный зал имени Н. Я. Мясковского, Овальный и Выставочный залы музея имени Н. Г. Рубинштейна. .

Удобный выбор событий по месяцам

Все данные о мероприятиях Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского собраны в удобном календаре, который систематизирует события по месяцам. Это помогает вам легко находить концерты и получать информацию о каждом из них. С нашим календарем процесс приобретения билетов займет всего несколько минут.

Билеты на концерты в Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского

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