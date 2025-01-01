Афиша
Ансамбль
Солисты Русской консерватория
Консерватория им. Чайковского, Малый зал
Классика
Кирилл Кашунин «Бетховен. 32 сонаты для фортепиано»
Консерватория им. Чайковского, Рахманиновский зал
Оркестр
Прослушивание III тура фортепиано, Конкурс им. С. В. Рахманинова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Лауреаты II Международного конкурса им. С.В. Рахманинова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Иван Гавриков
Консерватория им. Чайковского, Малый зал
Классика
Игорь Михайловский, Владимир Парамонов
Консерватория им. Чайковского, Рахманиновский зал
Классика
Выпускники МГК 2025
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Мария Зеленина, Александра Акишина
Консерватория им. Чайковского, Рахманиновский зал
Классика
Мария Шраге, Максимилиан Катенин
Консерватория им. Чайковского, Зал Мясковского
Классика
Русалина Гусейнзаде
Консер�ватория им. Чайковского, Малый зал
Классика
Сю Луянг, Юань Цзытянь
Консерватория им. Чайковского, Зал Мясковского
Оркестр
Центральный военный оркестр МО РФ
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Новости
22 июня
Отмена концерта Валерии Гирко 9 июля в Консерватории им. Чайковского
Концерт Валерии Гирко, запланированный на 9 июля в Московской консерватории, отменен. Узнайте, как следить за новыми датами выступлений и оставаться в курсе изменений в программе. Поддержите молодую пианистку и не пропустите будущие события!
19 июня
Концерт Фам Нгок Занга в Консерватории Чайковского: виртуозная игра на престижной сцене Москвы
Погрузитесь в мир классической музыки с пианистом Фам Нгок Зангом в Большом зале Консерватории имени Чайковского. Оцените мастерство лауреата международных конкурсов и насладитесь его эмоциональным исполнением.
17 июня
Концерт Артёма Котова в Московской консерватории: классика и современность на одной сцене
11 июля в Московской консерватории Артём Котов и пианистка Наталья Игумнова исполнят шедевры Баха и Шоссона. Премьера произведения Н. Дроздовой станет изюминкой вечера. Не упустите шанс насладиться великолепной музыкой в историческом зале!
5 июня
Концерт Ивана Зиновьева перенесен на 21 июня
Концерт Ивана Зиновьева в Консерватории имени Чайковского перенесен на 21 июня 2025 года. Насладитесь произведениями Баха, Витта и Видора в сердце Москвы. Успейте запланировать свой вечер в мире классической музыки!
4 июня
Концерт Ивана Гаврикова в Московской консерватории: переносится на 26 июня
Концерт Ивана Гаврикова переносится на 26 июня в Московскую консерваторию имени Чайковского. Узнайте, как сохранить билеты и не пропустить выступление в легендарном зале. Подробности и обновления на нашем сайте.
Адрес Консерватории им. Чайковского
Россия, Москва, Большая Никитская улица, 13
Купить билеты на концерты в Кон�серваторию имени П.И. Чайковского
Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского, основанная в 1866 году, является одним из самых известных концертных залов не только в России, но и в мире. С момента своего создания она стала культурным центром, привлекающим талантливых музыкантов и настоящих ценителей музыки.
Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского состоит из нескольких залов — Большой и Малый, Рахманиновский зал и другие. Обычно они вмещают до 1500 человек и славятся качественной акустикой.
Стены консерватории помнят выступления многих знаменитостей — от великих пианистов и скрипачей до крупных оркестров и хоровых коллективов. Здесь уже выступали артисты, которых знают не только в России, но и по всему миру — Денис Мацуев, Сергей Стадлер, камерный оркестр Юрия Башмета и другие.
Атмосфера, царящая в залах консерватории, особенная и уникальная. Зрители могут насладиться не только великолепной музыкой, но и пространством, пронизанным историей и творчеством. Каждый концерт становится не просто музыкальным событием, а настоящим праздником искусства.
Билеты на концерты в Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского
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