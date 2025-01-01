Консерватория
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Билеты в Консерваторию им. Чайковского

Афиша Московской государственной консерватории

Афиша

25
ср, 19:00
июня

Ансамбль

Солисты Русской консерватория

Консерватория им. Чайковского, Малый зал

25
ср, 19:00
июня

Классика

Кирилл Кашунин «Бетховен. 32 сонаты для фортепиано»

Консерватория им. Чайковского, Рахманиновский зал

25
ср, 19:00
июня

Оркестр

Прослушивание III тура фортепиано, Конкурс им. С. В. Рахманинова

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

26
чт, 19:00
июня

Классика

Лауреаты II Международного конкурса им. С.В. Рахманинова

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

26
чт, 19:00
июня

Классика

Иван Гавриков

Консерватория им. Чайковского, Малый зал

26
чт, 19:00
июня

Классика

Игорь Михайловский, Владимир Парамонов

Консерватория им. Чайковского, Рахманиновский зал

27
пт, 18:00
июня

Классика

Выпускники МГК 2025

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

27
пт, 19:00
июня

Классика

Мария Зеленина, Александра Акишина

Консерватория им. Чайковского, Рахманиновский зал

27
пт, 19:00
июня

Классика

Мария Шраге, Максимилиан Катенин

Консерватория им. Чайковского, Зал Мясковского

27
пт, 19:00
июня

Классика

Русалина Гусейнзаде

Консерватория им. Чайковского, Малый зал

28
сб, 14:00
июня

Классика

Сю Луянг, Юань Цзытянь

Консерватория им. Чайковского, Зал Мясковского

28
сб, 14:00
июня

Оркестр

Центральный военный оркестр МО РФ

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

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Новости

22 июня

Отмена концерта Валерии Гирко 9 июля в Консерватории им. Чайковского

Концерт Валерии Гирко, запланированный на 9 июля в Московской консерватории, отменен. Узнайте, как следить за новыми датами выступлений и оставаться в курсе изменений в программе. Поддержите молодую пианистку и не пропустите будущие события!

19 июня

Концерт Фам Нгок Занга в Консерватории Чайковского: виртуозная игра на престижной сцене Москвы

Погрузитесь в мир классической музыки с пианистом Фам Нгок Зангом в Большом зале Консерватории имени Чайковского. Оцените мастерство лауреата международных конкурсов и насладитесь его эмоциональным исполнением.

17 июня

Концерт Артёма Котова в Московской консерватории: классика и современность на одной сцене

11 июля в Московской консерватории Артём Котов и пианистка Наталья Игумнова исполнят шедевры Баха и Шоссона. Премьера произведения Н. Дроздовой станет изюминкой вечера. Не упустите шанс насладиться великолепной музыкой в историческом зале!

5 июня

Концерт Ивана Зиновьева перенесен на 21 июня

Концерт Ивана Зиновьева в Консерватории имени Чайковского перенесен на 21 июня 2025 года. Насладитесь произведениями Баха, Витта и Видора в сердце Москвы. Успейте запланировать свой вечер в мире классической музыки!

4 июня

Концерт Ивана Гаврикова в Московской консерватории: переносится на 26 июня

Концерт Ивана Гаврикова переносится на 26 июня в Московскую консерваторию имени Чайковского. Узнайте, как сохранить билеты и не пропустить выступление в легендарном зале. Подробности и обновления на нашем сайте.

22 мая

Концерт класса профессора М. В. Лидского отменён

Откройте для себя мир классической музыки на концерте в Большом зале Московской консерватории. Насладитесь выступлениями студентов профессора Лидского и поддержите молодых талантов. Не пропустите это уникальное событие!

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Адрес Консерватории им. Чайковского

Россия, Москва, Большая Никитская улица, 13

+7 (499) 460-57-72

Купить билеты на концерты в Консерваторию имени П.И. Чайковского

Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского, основанная в 1866 году, является одним из самых известных концертных залов не только в России, но и в мире. С момента своего создания она стала культурным центром, привлекающим талантливых музыкантов и настоящих ценителей музыки. 

Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского состоит из нескольких залов — Большой и Малый, Рахманиновский зал и другие. Обычно они вмещают до 1500 человек и славятся качественной акустикой.

Стены консерватории помнят выступления многих знаменитостей — от великих пианистов и скрипачей до крупных оркестров и хоровых коллективов. Здесь уже выступали артисты, которых знают не только в России, но и по всему миру — Денис Мацуев, Сергей Стадлер, камерный оркестр Юрия Башмета и другие.

Атмосфера, царящая в залах консерватории, особенная и уникальная. Зрители могут насладиться не только великолепной музыкой, но и пространством, пронизанным историей и творчеством. Каждый концерт становится не просто музыкальным событием, а настоящим праздником искусства. 

Билеты на концерты в Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского

На нашем сайте вы сможете приобрести билеты на все мероприятия, которые проводятся здесь — классические концерты, выступления классов преподавателей консерватории, джазовые и блюзовые выступления и т.д.

Также в залах активно организует различные музыкальные фестивали, мастер-классы и конкурсы, предоставляя уникальную возможность студентам и молодым музыкантам демонстрировать свои таланты. 

Сколько стоит билет в Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского?

Цены на билеты в консерваторию варьируются в зависимости от мероприятия, выбора места в зале и других факторов. Чтобы получить самую свежую информацию о стоимости, посетите страницу интересующего вас события в нашей афише и обратите внимание на электронную схему зала. Это позволит вам без труда подобрать места, соответствующие вашим пожеланиям по цене и расположению.

Как купить билет в Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского?

Зайдите во вкладку «Афиша и билеты». Выберите понравившееся мероприятие и места, на которых хотели бы сидеть. Нажмите на появившуюся кнопку «Оформить заказ». Введите личные данные — фамилию и имя, номер телефона и электронную почту, на которую придут цифровые билеты. Оплатите заказ банковской картой.

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