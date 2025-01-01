Сертификат
У вас есть возможность приобрести сертификат для праздников: День Рождения, Новый год, 1 мая, 8 марта, День защитника Отечества и День России. При оформлении заказа, пожалуйста, укажите в комментарии к заказу, под какой праздник вам необходим сертификат. Обратите внимание, что дизайн сертификата будет соответствовать выбранному празднику.
Подарочный сертификат сайта Консерватория это документ, который предоставляет зрителям право приобрести билеты на мероприятия на сумму, эквивалентную номиналу Подарочного сертификата и подтверждает внесение авансового платежа на указанную сумму.
Сертификаты доступны номиналом 3000, 5000, 10 000, 15 000, 25 000 и 50 000 рублей.
Номинал Подарочного сертификата может быть использован для приобретения билетов только единовременно в полном объеме, также для приобретения билетов может быть использована сумма номиналов нескольких Подарочных сертификатов.
В случае, если стоимость билетов ниже номинала Подарочного сертификата, остаток авансового платежа не возвращается.
В случае, если стоимость билетов выше номинала Подарочного сертификата, разница подлежит оплате по банковской карте.
Подарочный сертификат не является ценной бумагой или товаром и не подлежит возврату или обмену на денежные средства или на Подарочный сертификат другого номинала.
Срок действия Подарочного сертификата указан на карте. По истечении срока действия Подарочный сертификат считается недействительной и не может быть использован для приобретения билетов, остаток авансового платежа не возвращается.
Подарочный сертификат не восстанавливается в случае утраты или повреждений, не позволяющих установить реквизиты сертификата и его подлинность. Дубликаты сертификата не выпускаются.
Подарочный сертификат является документом на предъявителя и может быть передана другому лицу, при условии его ознакомления с данными правилами в момент передачи.
Сайт Консерватория оставляет за собой право ограничить объем билетов, приобретаемых с использованием Подарочного сертификата, в случае продажи билетов по особым тарифам и предложениям.
Приобрести Подарочный сертификат можно на нашем сайте.
Приобретение Подарочного сертификата свидетельствует о согласии с настоящими правилами.
При приобретении билетов на мероприятия Консерватории с использованием Подарочного сертификата применяются условия пользовательского соглашения сайта продажи билетов Консерватория.