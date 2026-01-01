Консерватория
Прокофьев. Ромео и Джульетта

Билеты на концерт Прокофьев. Ромео и Джульетта в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
9 мар. 14:00

О мероприятии

Дата

9 марта

Время

14:00

Длительность

~ 2 часа

Площадка

Консерватория им. Чайковского

Дата и место проведения

9 марта в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского пройдет концерт, посвященный одному из самых известных произведений Сергея Прокофьева — «Ромео и Джульетта». Это учебное заведение на улице Большая Никитская, д. 13/6 давно стало центром музыкальной жизни столицы. В этот день Большой зал распахнет двери для поклонников классики.

О концерте

Эта программа дает шанс почувствовать атмосферу любви и трагедии, которую Сергей Прокофьев вложил в свою знаменитую сюиту из балета «Ромео и Джульетта». Композитор столкнулся с трудностями: сначала музыку не приняли в Большом театре, посчитав ее неподходящей для танца. Однако автор представил ее как симфонические сюиты, и эти произведения быстро нашли отклик у слушателей благодаря ярким мелодиям и сильным эмоциям героев.

Почему выбирают нас
Нам важно, чтобы у вас остались только яркие впечатления
Уникальные предложения
Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
Безопасная оплата и защита данных
Все платежи проходят через защищённые шлюзы, данные не сохраняются и остаются в безопасности.
Поддержка на каждом шаге
От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.