О мероприятии
Дата
9 марта
Время
14:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Дата и место проведения
9 марта в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского пройдет концерт, посвященный одному из самых известных произведений Сергея Прокофьева — «Ромео и Джульетта». Это учебное заведение на улице Большая Никитская, д. 13/6 давно стало центром музыкальной жизни столицы. В этот день Большой зал распахнет двери для поклонников классики.
О концерте
Эта программа дает шанс почувствовать атмосферу любви и трагедии, которую Сергей Прокофьев вложил в свою знаменитую сюиту из балета «Ромео и Джульетта». Композитор столкнулся с трудностями: сначала музыку не приняли в Большом театре, посчитав ее неподходящей для танца. Однако автор представил ее как симфонические сюиты, и эти произведения быстро нашли отклик у слушателей благодаря ярким мелодиям и сильным эмоциям героев.
