Лучшие концерты
12+
Классика
Теодор Курентзис и musicAeterna «Прокофьев: Балет «Золушка»
26 декабря, 20:00Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Афиша
Новогодние концерты
Борис Березовский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Теодор Курентзис и musicAeterna «Прокофьев: Балет «Золушка»
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Александр Князев, Анастасия Гамалей-Воскресенская
Консерватория им. Чайковского, Малый зал
Описание
Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского была открыта в 1866-м году, в доме княгини Дашковой на улице Большая Никитская. Долгое время музыкальное сообщество не имело собственного здания, и первые музыкальные классы появились на квартире у одного из первых педагогов и учредителей, Николая Рубинштейна.
На сегодняшний день здание Московской консерватории пережило несколько реставраций и надстроек, и состоит из семи залов:
- Большой, вместимостью 1737 зрителей;
- Малый на 436 мест;
- Рахманиновский зал
- конференц-зал;
- концертный зал имени Н.Я. Мясковского
- Овальный и Выставочный залы музея имени Н.Г. Рубинштейна.
Большой зал известен на весь мир своей величиной и потрясающей, уникальной акустикой. Инициатором строительства Большого зала был выдающийся музыкальный деятель В.И. Сафонов, руководивший консерваторией семнадцать лет. Именно в нем проводятся основные концерты и фестивали, такие как конкурс имени Петра Ильича Чайковского, собирающий в стенах консерватории музыкантов со всего мира. Сцена зала украшена органом парижской фирмы «Кавайе-Коль», врученным меценатом Сергеем Павловичем Дервизом.
Остальные залы предназначены, в большей степени, для камерных концертов и выступлений учеников. Помимо академической программы в репертуаре консерватории имеются выступления джазовых исполнителей. На сцене консерватории можно услышать музыку самых разных направлений: от мелодий Латинской Америки до концертов Рахманинова. Для желающих насладиться уникальным звучанием в более комфортной обстановке, в залах консерватории оборудованы VIP-зоны с улучшенным углом обзора, качеством звука и условиями повышенной комфортности.
На нашем веб-сайте вы можете легко и быстро приобрести билеты онлайн, чтобы не упустить возможность посетить самые яркие мероприятия. А чтобы быть в курсе всех актуальных событий и афиши, достаточно посетить нашу интернет-платформу. Консерватория имени Чайковского является символом русской музыкальной культуры. Посещение этого места становится настоящим подарком для каждого ценителя музыки и искусства.