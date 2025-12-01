Консерватория
Описание

Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского была открыта в 1866-м году, в доме княгини Дашковой на улице Большая Никитская. Долгое время музыкальное сообщество не имело собственного здания, и первые музыкальные классы появились на квартире у одного из первых педагогов и учредителей, Николая Рубинштейна.

На сегодняшний день здание Московской консерватории пережило несколько реставраций и надстроек, и состоит из семи залов:

- Большой, вместимостью 1737 зрителей;

- Малый на 436 мест;

- Рахманиновский зал

- конференц-зал;

- концертный зал имени Н.Я. Мясковского

- Овальный и Выставочный залы музея имени Н.Г. Рубинштейна.

Большой зал известен на весь мир своей величиной и потрясающей, уникальной акустикой. Инициатором строительства Большого зала был выдающийся музыкальный деятель В.И. Сафонов, руководивший консерваторией семнадцать лет. Именно в нем проводятся основные концерты и фестивали, такие как конкурс имени Петра Ильича Чайковского, собирающий в стенах консерватории музыкантов со всего мира. Сцена зала украшена органом парижской фирмы «Кавайе-Коль», врученным меценатом Сергеем Павловичем Дервизом.

Остальные залы предназначены, в большей степени, для камерных концертов и выступлений учеников. Помимо академической программы в репертуаре консерватории имеются выступления джазовых исполнителей. На сцене консерватории можно услышать музыку самых разных направлений: от мелодий Латинской Америки до концертов Рахманинова. Для желающих насладиться уникальным звучанием в более комфортной обстановке, в залах консерватории оборудованы VIP-зоны с улучшенным углом обзора, качеством звука и условиями повышенной комфортности.

На нашем веб-сайте вы можете легко и быстро приобрести билеты онлайн, чтобы не упустить возможность посетить самые яркие мероприятия. А чтобы быть в курсе всех актуальных событий и афиши, достаточно посетить нашу интернет-платформу. Консерватория имени Чайковского является символом русской музыкальной культуры. Посещение этого места становится настоящим подарком для каждого ценителя музыки и искусства.