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О мероприятии
Приглашаем вас на незабываемый вечер барочной музыки в исполнении ансамбля Musica Tempora. Концерт «Магия барокко» состоится в одном из самых престижных музыкальных учреждений России — Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу эпохи барокко и насладиться виртуозным исполнением произведений великих композиторов.
Ансамбль Musica Tempora, известный своим мастерством и глубоким пониманием стиля барокко, представит вашему вниманию программу, которая включает произведения для клавесина, сопрано, барочных скрипок, виолы да гамба и лютни. В составе ансамбля выступят выдающиеся музыканты: Дарья Борковская (клавесин), Алиса Тен (сопрано), Ирина Рабчевская и Мария Окунева (барочные скрипки), Руст Позюмский (виола да гамба) и Ася Гречищева (лютня, теорба).
Концерт пройдет в Большом зале Консерватории — месте с богатой историей и великолепной акустикой, что делает его идеальной площадкой для исполнения классической музыки. Каждый посетитель сможет ощутить всю палитру звуковых красок, создаваемую аутентичными инструментами.
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Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал