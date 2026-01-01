О мероприятии
Дата
3 июня
Время
19:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Место проведения
Концертный зал Чайковского находится в центре Москвы по адресу ул. Большая Никитская, д. 13/6. Здесь ждут всех любителей классики на яркое событие — «Праздничный Венский бал Штрауса». Организаторы готовят для гостей настоящий музыкальный праздник.
О концерте
В этот вечер Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» выступит под руководством дирижёра Райнера Росса из Австрии. Артисты Большого театра России представят известные композиции Иоганна Штрауса и его отца. Программа включает вальсы «На прекрасном голубом Дунае», «Сказки Венского леса», а также арии и дуэты из оперетт «Летучая мышь» и «Цыганский барон». Гости услышат любимые мелодии в исполнении талантливых музыкантов.
Купить билеты на концерт «Праздничный Венский бал Штрауса» можно прямо на нашем сайте.
Цена зависит от выбранной зоны. Почувствуйте атмосферу венского бала и откройте для себя мир удивительной музыки вместе с выдающимися артистами.