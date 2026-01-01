Время брони - 30 минут.
О мероприятии
Дата
8 июля
Время
19:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Место проведения
Концерт «Магия музыки, магия слова» состоится в Консерватории Чайковского по адресу: ул. Большая Никитская, 13/6, Москва. Этот зал славится отличной акустикой и долгой историей.
О концерте
«Магия музыки, магия слова» — необычный музыкально-драматический вечер, который переносит гостей в мир русской поэзии прошлого века. На сцене прозвучат стихи Гумилёва, Блока, Мандельштама и Пастернака. Сергей Чонишвили, Даниил Страхов и Сергей Шнырев прочтут произведения этих авторов по-своему. Ансамбль «4:33» вместе с органистом Фёдором Строгановым создадут музыкальное сопровождение. Скрипка и орган придадут каждому номеру особую атмосферу.
Обратите внимание, возможна смена актёрского состава.
Режиссёр: Наталья Семенова
Актёрский состав: Сергей Чонишвили, Даниил Страхов, Сергей Шнырёв