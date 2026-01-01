Время брони - 30 минут.
О мероприятии
Дата
25 марта
Время
19:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Дата и место проведения
Концерт «Карл Орф. Кармина Бурана» пройдет 25 марта в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Знаменитый зал по адресу Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6 собирает ценителей музыки и создает особую атмосферу для ярких событий.
О концерте
«Кармина Бурана» — одно из самых выразительных произведений классики, которое поражает слушателей силой и необычным звучанием. Государственный Кремлёвский оркестр и Государственная академическая хоровая капелла России им. Юрлова исполнят сочинение Карла Орфа на основе средневековых латинских текстов. Солисты Давид Саникидзе (тенор), Анджей Белецкий (баритон) и Елизавета Нарсия (сопрано) создадут яркое настроение своим пением. За дирижёрским пультом выступает Константин Чудовский, известный российский маэстро.
Билеты на концерт
Купить билеты на концерт «Карл Орф. Кармина Бурана» можно на нашем сайте. Выберите подходящее место с помощью интерактивной схемы: решите, где вам будет удобнее — ближе к сцене или чуть дальше.
- Интерактивная схема помогает найти лучшие позиции для просмотра.
- Онлайн-бронирование доступно с безопасной оплатой.
- Также оформите заказ по телефону — специалисты подскажут варианты и ответят на вопросы.
Цена зависит от выбранного сектора, подробности смотрите на сайте.
Не пропустите шанс услышать легендарное музыкальное произведение в одном из главных залов страны!