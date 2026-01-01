Время брони - 30 минут.
О мероприятии
Дата
29 апреля
Время
19:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Мы рады пригласить вас на концерт Николая Луганского, который состоится в зале Консерватории имени Чайковского. Это историческое здание, расположенное в центре Москвы, является одним из символов российской культуры. Здесь звучали лучшие произведения классической музыки, исполнялись концерты великих композиторов.
На этом концерте Николай Луганский представит вам свои уникальные интерпретации произведений классической музыки. Он обладает неповторимым стилем исполнения, который позволяет ему выразить всю глубину и эмоциональность музыкальных произведений. Благодаря его виртуозности и таланту, каждое выступление становится незабываемым событием.
Мы гарантируем вам удобство и безопасность при покупке билетов на нашем сайте. Перейдите по ссылке, выберите подходящую вам дату и время, и приобретите билеты всего в несколько кликов.
Не упустите возможность окунуться в мир музыки вместе с Николаем Луганским. Купите билеты на концерт Николая Луганского уже сегодня и получите незабываемые впечатления от выступления этого талантливого артиста.