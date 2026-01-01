Время брони - 30 минут.
О мероприятии
Дата
11 апреля
Время
19:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Время и место проведения
Концерт «Шедевры мировой классики. Григ. Рахманинов. Чайковский» пройдет в Москве, в Консерватории имени Чайковского по адресу: ул. Большая Никитская, д. 13/6.
О концерте
Этот вечер подарит радость всем любителям классической музыки. Российский национальный оркестр исполнит произведения Эдварда Грига, Сергея Рахманинова и Петра Чайковского под руководством Павла Сорокина. Программа начнется с музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт», после чего прозвучит Концерт для фортепиано с оркестром ля минор Грига — легкое и светлое произведение, наполненное пасторальными мотивами.
Во второй части Валентин Малинин сыграет «Рапсодию на тему Паганини» Рахманинова — яркое и контрастное сочинение, построенное на теме 24 каприса Паганини и мелодии Dies Irae. Завершит программу симфоническая поэма «Франческа да Римини» Чайковского, вдохновленная трагической историей любви из «Божественной комедии» Данте.
Билеты на концерт онлайн
Купить билеты можно на нашем сайте с помощью интерактивной схемы зала — вы легко подберете удобные места. Стоимость зависит от выбранной позиции: доступны как места у сцены, так и варианты подальше.
Также вы можете оформить бронь по телефону — наш консультант подробно расскажет о свободных местах и поможет сделать выбор.
- Простой выбор мест через интерактивную схему.
- Надежная оплата через интернет.
- Бронирование по телефону с поддержкой специалиста.
Не пропустите возможность окунуться в атмосферу настоящего праздника и услышать лучшие произведения мировой классики в исполнении выдающихся музыкантов страны!