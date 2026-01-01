Консерватория
+7 (499) 460-57-72

Билеты и бронирование

Корзина
Шедевры мировой классики. Григ. Рахманинов. Чайковский

Билеты на концерт «Шедевры мировой классики. Григ. Рахманинов. Чайковский» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
11 апр. 19:00

Рисуем схему...

Время брони - 30 минут.

О мероприятии

Дата

11 апреля

Время

19:00

Длительность

~ 2 часа

Площадка

Консерватория им. Чайковского

Время и место проведения

Концерт «Шедевры мировой классики. Григ. Рахманинов. Чайковский» пройдет в Москве, в Консерватории имени Чайковского по адресу: ул. Большая Никитская, д. 13/6.


О концерте

Этот вечер подарит радость всем любителям классической музыки. Российский национальный оркестр исполнит произведения Эдварда Грига, Сергея Рахманинова и Петра Чайковского под руководством Павла Сорокина. Программа начнется с музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт», после чего прозвучит Концерт для фортепиано с оркестром ля минор Грига — легкое и светлое произведение, наполненное пасторальными мотивами.

Во второй части Валентин Малинин сыграет «Рапсодию на тему Паганини» Рахманинова — яркое и контрастное сочинение, построенное на теме 24 каприса Паганини и мелодии Dies Irae. Завершит программу симфоническая поэма «Франческа да Римини» Чайковского, вдохновленная трагической историей любви из «Божественной комедии» Данте.


Билеты на концерт онлайн

Купить билеты можно на нашем сайте с помощью интерактивной схемы зала — вы легко подберете удобные места. Стоимость зависит от выбранной позиции: доступны как места у сцены, так и варианты подальше.

Также вы можете оформить бронь по телефону — наш консультант подробно расскажет о свободных местах и поможет сделать выбор.

  • Простой выбор мест через интерактивную схему.
  • Надежная оплата через интернет.
  • Бронирование по телефону с поддержкой специалиста.

Не пропустите возможность окунуться в атмосферу настоящего праздника и услышать лучшие произведения мировой классики в исполнении выдающихся музыкантов страны!

Почему выбирают нас
Нам важно, чтобы у вас остались только яркие впечатления
Уникальные предложения
Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
Безопасная оплата и защита данных
Все платежи проходят через защищённые шлюзы, данные не сохраняются и остаются в безопасности.
Поддержка на каждом шаге
От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.
Почему выбирают нас
Нам важно, чтобы у вас остались только яркие впечатления
Уникальные предложения
Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
Безопасная оплата и защита данных
Все платежи проходят через защищённые шлюзы, данные не сохраняются и остаются в безопасности.
Поддержка на каждом шаге
От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.