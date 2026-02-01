Время брони - 30 минут.
О мероприятии
Дата
23 февраля
Время
19:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Место и дата проведения
Концерт пройдет в одном из самых известных музыкальных залов Москвы — Консерватории имени Чайковского. Адрес: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6. Мероприятие состоится 23 февраля и отлично подойдет для культурного вечера.
О концерте
Приходите на вечер классики, где прозвучат творения великих авторов. В программе — первый фортепианный концерт Петра Ильича Чайковского, признанный жемчужиной мировой сцены. Также гости услышат части из балета «Спартак» Арама Хачатуряна и вальс из музыки к драме «Маскарад» Георгия Свиридова. Симфонический оркестр «Академия русской музыки» под управлением Ивана Никифорчина и пианист Филипп Руденко исполнят эти произведения. Музыкальный вечер подарит яркие впечатления всем любителям классики.
Билеты на концерт
Купить билеты можно несколькими удобными способами:
- Выберите подходящие места с помощью интерактивной схемы на сайте.
- Оформите заказ онлайн с безопасной оплатой.
- Позвоните по телефону — специалисты помогут подобрать места и ответят на вопросы.
Цена зависит от выбранного сектора, подробности о стоимости и расположении доступны на сайте.
Станьте частью этого события и почувствуйте атмосферу живой музыки!