Консерватория
Чайковский. Концерт № 1. Свиридов. Метель. Хачатурян. Маскарад

Билеты на концерт Чайковский. Концерт № 1. Свиридов. Метель. Хачатурян. Маскарад в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
23 фев. 19:00

О мероприятии

Дата

23 февраля

Время

19:00

Длительность

~ 2 часа

Площадка

Консерватория им. Чайковского

Место и дата проведения

Концерт пройдет в одном из самых известных музыкальных залов Москвы — Консерватории имени Чайковского. Адрес: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6. Мероприятие состоится 23 февраля и отлично подойдет для культурного вечера.

О концерте

Приходите на вечер классики, где прозвучат творения великих авторов. В программе — первый фортепианный концерт Петра Ильича Чайковского, признанный жемчужиной мировой сцены. Также гости услышат части из балета «Спартак» Арама Хачатуряна и вальс из музыки к драме «Маскарад» Георгия Свиридова. Симфонический оркестр «Академия русской музыки» под управлением Ивана Никифорчина и пианист Филипп Руденко исполнят эти произведения. Музыкальный вечер подарит яркие впечатления всем любителям классики.

Билеты на концерт

Купить билеты можно несколькими удобными способами:

  • Выберите подходящие места с помощью интерактивной схемы на сайте.
  • Оформите заказ онлайн с безопасной оплатой.
  • Позвоните по телефону — специалисты помогут подобрать места и ответят на вопросы.

Цена зависит от выбранного сектора, подробности о стоимости и расположении доступны на сайте.

Станьте частью этого события и почувствуйте атмосферу живой музыки!

Почему выбирают нас
Нам важно, чтобы у вас остались только яркие впечатления
Уникальные предложения
Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
Безопасная оплата и защита данных
Все платежи проходят через защищённые шлюзы, данные не сохраняются и остаются в безопасности.
Поддержка на каждом шаге
От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.
