О мероприятии
Дата
18 апреля
Время
19:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Место проведения
Концерт «Времена года. Вивальди. Пьяццолла» пройдет в Москве, в Консерватории имени Чайковского по адресу: ул. Большая Никитская, д. 13/6. Здесь вы сможете познакомиться с миром классики и услышать произведения известных авторов.
О концерте
Организаторы приглашают вас на вечер, полный эмоций и красоты. Программа соединяет два знаменитых цикла — «Времена года» Антонио Вивальди и «Времена года в Буэнос-Айресе» Астора Пьяццоллы. Эти сочинения давно нашли отклик у слушателей разных стран и продолжают вдохновлять публику. На сцене появится скрипач Родион Петров, который удивляет публику выразительной игрой и сильным звучанием. Артист выступает на инструменте 1745 года работы Джованни Баттиста Гваданини, что придает его музыке особую атмосферу.
