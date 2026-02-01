Время брони - 30 минут.
О мероприятии
Дата
22 февраля
Время
14:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Дата и место проведения
Концерт «Симфонические танцы» пройдёт 22 февраля в одном из самых известных залов Москвы — Консерватории Чайковского по адресу: ул. Большая Никитская, д. 13/6. Этот вечер подарит яркие впечатления всем поклонникам классической музыки.
О концерте
На сцене выступит Государственный Кремлёвский оркестр под руководством дирижёра Константина Чудовского. В программе прозвучат произведения Сергея Рахманинова, Александра Бородина, Йоганнеса Брамса и Антонина Дворжака. Гости смогут погрузиться в атмосферу настоящего музыкального праздника и почувствовать энергию каждого инструмента. Это событие объединяет любителей классики разных возрастов и даёт шанс услышать известные произведения в живом исполнении.
Не пропустите шанс стать частью этого события и провести вечер в компании единомышленников!