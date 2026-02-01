Консерватория
Симфонические танцы

Билеты на концерт «Симфонические танцы» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
22 фев. 14:00

О мероприятии

Дата

22 февраля

Время

14:00

Длительность

~ 2 часа

Площадка

Консерватория им. Чайковского

Дата и место проведения

Концерт «Симфонические танцы» пройдёт 22 февраля в одном из самых известных залов Москвы — Консерватории Чайковского по адресу: ул. Большая Никитская, д. 13/6. Этот вечер подарит яркие впечатления всем поклонникам классической музыки.

О концерте

На сцене выступит Государственный Кремлёвский оркестр под руководством дирижёра Константина Чудовского. В программе прозвучат произведения Сергея Рахманинова, Александра Бородина, Йоганнеса Брамса и Антонина Дворжака. Гости смогут погрузиться в атмосферу настоящего музыкального праздника и почувствовать энергию каждого инструмента. Это событие объединяет любителей классики разных возрастов и даёт шанс услышать известные произведения в живом исполнении.

Билеты на концерт «Симфонические танцы» онлайн

Купить билеты можно на нашем сайте. Вы легко выберете подходящие места с помощью интерактивной схемы зала. Онлайн-сервис позволяет быстро узнать стоимость и расположение кресел. Также вы сможете оформить заказ через интернет или по телефону. Наши специалисты помогут определиться с выбором и ответят на все вопросы.

  • Выбор мест на схеме зала
  • Онлайн-бронирование
  • Оформление заказа по телефону
  • Удобная оплата через интернет
  • Привлекательные цены

Не пропустите шанс стать частью этого события и провести вечер в компании единомышленников!

