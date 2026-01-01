Время брони - 30 минут.
О мероприятии
Дата
24 июня
Время
19:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Место проведения
Камерный оркестр «Виртуозы Москвы» выступит в Большом зале Консерватории имени Чайковского по адресу: Москва, улица Большая Никитская, дом 13/6. Здесь каждый концерт создает особую атмосферу и наполняет пространство глубоким звучанием.
О концерте
Коллектив «Виртуозы Москвы» под руководством Владимира Спивакова радует слушателей не только в России, но и за рубежом. Оркестр собирает полные залы поклонников классики. В этот вечер гости услышат новые произведения и узнают знакомые мелодии из репертуара ансамбля. Музыканты приглашают публику погрузиться в волшебный мир звуков и испытать яркие эмоции от живого исполнения.
Билеты на концерт камерного оркестра «Виртуозы Москвы» онлайн
Купить билеты можно на нашем сайте. Для выбора мест используйте интерактивную схему зала — она поможет найти лучшие позиции для просмотра выступления. Цена зависит от расположения кресел. Также вы можете оформить заказ по телефону: менеджер подскажет оптимальные места и ответит на любые вопросы.
- Легкий выбор мест через интерактивную карту.
- Безопасная онлайн-оплата.
- Оформление заказа по телефону.
Не пропустите шанс стать гостем этого события и услышать музыку одного из самых известных российских оркестров.