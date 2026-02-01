Время брони - 30 минут.
О мероприятии
Дата
19 февраля
Время
19:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Время и место проведения
Российский национальный оркестр выступит с программой, посвящённой Густаву Малеру, 19 февраля в Консерватории Чайковского. Адрес: Москва, улица Большая Никитская, дом 13/6.
О концерте
В этот вечер публика откроет для себя мир эмоций и размышлений через произведения Малера. В программе прозвучит вокальный цикл «Пять песен на стихи Рюккерта» в исполнении Софьи Цыганковой и масштабная Пятая симфония под управлением Фёдора Безносикова. Лирические тексты Фридриха Рюккерта наполняют вокальные номера темами любви и утраты. Симфония № 5 передаёт противоречивые чувства — от траурного марша до светлого адажиетто.
Оркестр создаст диалог между вокальными и инструментальными произведениями композитора, чтобы слушатели прочувствовали тонкие оттенки человеческой души. Это редкая возможность познакомиться с творчеством великого автора и испытать яркие впечатления.
