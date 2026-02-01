Консерватория
РНО. Малер. Симфония № 5

Билеты на концерт РНО. Малер. Симфония № 5 в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика12+
19 фев. 19:00

О мероприятии

Дата

19 февраля

Время

19:00

Длительность

~ 2 часа

Площадка

Консерватория им. Чайковского

Время и место проведения

Российский национальный оркестр выступит с программой, посвящённой Густаву Малеру, 19 февраля в Консерватории Чайковского. Адрес: Москва, улица Большая Никитская, дом 13/6.

О концерте

В этот вечер публика откроет для себя мир эмоций и размышлений через произведения Малера. В программе прозвучит вокальный цикл «Пять песен на стихи Рюккерта» в исполнении Софьи Цыганковой и масштабная Пятая симфония под управлением Фёдора Безносикова. Лирические тексты Фридриха Рюккерта наполняют вокальные номера темами любви и утраты. Симфония № 5 передаёт противоречивые чувства — от траурного марша до светлого адажиетто.

Оркестр создаст диалог между вокальными и инструментальными произведениями композитора, чтобы слушатели прочувствовали тонкие оттенки человеческой души. Это редкая возможность познакомиться с творчеством великого автора и испытать яркие впечатления.

Билеты на концерт РНО. Малер. Симфония № 5 онлайн

Купить билеты на концерт можно на нашем сайте или по телефону. Стоимость зависит от выбранного места, а интерактивная схема зала поможет подобрать удобный вариант для просмотра.

  • Подбор мест через схему зала
  • Безопасная онлайн-оплата
  • Бронирование через интернет
  • Оформление заказа по телефону с помощью специалиста

Цены различаются в зависимости от расположения, поэтому каждый найдёт подходящий билет под свои предпочтения и бюджет. Присоединяйтесь к этому значимому событию!

