О мероприятии
Дата
22 апреля
Время
19:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Место проведения
Концерт Аиды Гарифуллиной пройдет в одном из самых известных залов Москвы — Консерватории Чайковского. Это историческое здание по адресу: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6, собирает поклонников классической музыки со всей страны.
О концерте
Аида Гарифуллина — известная оперная певица и заслуженная артистка России — выйдет на сцену вместе с Российским национальным оркестром. За пультом выступит композитор и лауреат всероссийских и международных конкурсов Пётр Дранга. Вечер подарит слушателям арии из популярных опер русских и зарубежных авторов. Аида Гарифуллина получила признание на мировых площадках благодаря необыкновенному голосу и яркой манере исполнения. Ее концерт всегда вызывает интерес у публики.
Билеты на концерт Аиды Гарифуллиной онлайн
Если вы хотите насладиться живым исполнением, воспользуйтесь возможностью Купить билеты через наш сайт. Вы легко подберёте удобные места с помощью интерактивной схемы зала.
- Вы оформляете заказ онлайн на нашем сайте.
- Оплата проходит безопасно, а электронный билет приходит сразу после покупки.
- Также вы можете оформить заявку по телефону и получить консультацию специалиста.
Цена зависит от выбранного сектора. Узнать стоимость и доступные варианты можно на сайте. Если появятся вопросы или потребуется помощь, наши сотрудники помогут вам по телефону.
Зайдите на сайт для оформления заказа и присоединяйтесь к этому яркому музыкальному вечеру!