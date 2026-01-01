Консерватория
Аида Гарифуллина

Билеты на концерт Аиды Гарифуллиной в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоВокал12+
22 апр. 19:00

О мероприятии

Дата

22 апреля

Время

19:00

Длительность

~ 2 часа

Площадка

Консерватория им. Чайковского

Место проведения

Концерт Аиды Гарифуллиной пройдет в одном из самых известных залов Москвы — Консерватории Чайковского. Это историческое здание по адресу: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6, собирает поклонников классической музыки со всей страны.


О концерте

Аида Гарифуллина — известная оперная певица и заслуженная артистка России — выйдет на сцену вместе с Российским национальным оркестром. За пультом выступит композитор и лауреат всероссийских и международных конкурсов Пётр Дранга. Вечер подарит слушателям арии из популярных опер русских и зарубежных авторов. Аида Гарифуллина получила признание на мировых площадках благодаря необыкновенному голосу и яркой манере исполнения. Ее концерт всегда вызывает интерес у публики.


Билеты на концерт Аиды Гарифуллиной онлайн

Если вы хотите насладиться живым исполнением, воспользуйтесь возможностью Купить билеты через наш сайт. Вы легко подберёте удобные места с помощью интерактивной схемы зала.

  • Вы оформляете заказ онлайн на нашем сайте.
  • Оплата проходит безопасно, а электронный билет приходит сразу после покупки.
  • Также вы можете оформить заявку по телефону и получить консультацию специалиста.

Цена зависит от выбранного сектора. Узнать стоимость и доступные варианты можно на сайте. Если появятся вопросы или потребуется помощь, наши сотрудники помогут вам по телефону.

Зайдите на сайт для оформления заказа и присоединяйтесь к этому яркому музыкальному вечеру!

Почему выбирают нас
Нам важно, чтобы у вас остались только яркие впечатления
Уникальные предложения
Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
Безопасная оплата и защита данных
Все платежи проходят через защищённые шлюзы, данные не сохраняются и остаются в безопасности.
Поддержка на каждом шаге
От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.
