Шедевры Моцарта. Симфония № 40. Реквием

Билеты на концерт Шедевры Моцарта. Симфония № 40. Реквием в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
26 фев. 19:00

О мероприятии

Дата

26 февраля

Время

19:00

Длительность

~ 2 часа

Площадка

Консерватория им. Чайковского

Место и время проведения

Приглашаем вас провести вечер с классической музыкой в Консерватории имени Чайковского по адресу: ул. Большая Никитская, д. 13/6, Москва. Концерт пройдет 26 февраля и подарит гостям яркие впечатления.

О концерте

В этот вечер прозвучат произведения Вольфганга Амадея Моцарта. Гости услышат Симфонию № 40 соль минор и Реквием ре минор. Эти сочинения поражают глубиной и силой чувств.

Симфонический оркестр и хор «Академия русской музыки» под руководством Ивана Никифорчина исполнят программу. На сцену выйдут Лада Меркульева (сопрано), Светлана Иргалеева (меццо-сопрано), Михаил Нор (тенор) и Алексей Неумывакин (бас). Артисты создадут атмосферу, в которой каждый гость почувствует эмоции музыки.

Билеты на концерт «Шедевры Моцарта. Симфония № 40. Реквием» онлайн

Выберите удобные места с помощью интерактивной схемы на сайте. Здесь можно:

  • Оценить свободные ряды и цены;
  • Оформить заказ через интернет;
  • Оплатить покупку безопасным способом;
  • Получить помощь по телефону у специалиста.

Стоимость зависит от расположения кресел, поэтому каждый найдет подходящий вариант.

Купить билеты — значит получить шанс погрузиться в атмосферу классики и услышать известные произведения в исполнении талантливых музыкантов. Присоединяйтесь к этому событию!

Почему выбирают нас
Нам важно, чтобы у вас остались только яркие впечатления
Уникальные предложения
Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
Безопасная оплата и защита данных
Все платежи проходят через защищённые шлюзы, данные не сохраняются и остаются в безопасности.
Поддержка на каждом шаге
От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.
