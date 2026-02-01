Время брони - 30 минут.
26 февраля
19:00
~ 2 часа
Консерватория им. Чайковского
Приглашаем вас провести вечер с классической музыкой в Консерватории имени Чайковского по адресу: ул. Большая Никитская, д. 13/6, Москва. Концерт пройдет 26 февраля и подарит гостям яркие впечатления.
О концерте
В этот вечер прозвучат произведения Вольфганга Амадея Моцарта. Гости услышат Симфонию № 40 соль минор и Реквием ре минор. Эти сочинения поражают глубиной и силой чувств.
Симфонический оркестр и хор «Академия русской музыки» под руководством Ивана Никифорчина исполнят программу. На сцену выйдут Лада Меркульева (сопрано), Светлана Иргалеева (меццо-сопрано), Михаил Нор (тенор) и Алексей Неумывакин (бас). Артисты создадут атмосферу, в которой каждый гость почувствует эмоции музыки.
Стоимость зависит от расположения кресел, поэтому каждый найдет подходящий вариант.
Купить билеты — значит получить шанс погрузиться в атмосферу классики и услышать известные произведения в исполнении талантливых музыкантов. Присоединяйтесь к этому событию!