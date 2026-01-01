Время брони - 30 минут.
О мероприятии
Дата
4 апреля
Время
19:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Место проведения
Концерт «Шедевры Сергея Рахманинова» состоится в Консерватории Чайковского по адресу: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6. Здесь каждый любитель классики ощущает атмосферу истории и вдохновения.
О концерте
Гости услышат Второй и Третий концерты для фортепиано с оркестром, Вокализ и Рапсодию на тему Паганини. Эти сочинения открывают слушателям красоту русской фортепианной школы. За роялем выступит Филипп Копачевский вместе с Симфоническим оркестром Москвы «Русская филармония», а дирижёр Павел Сорокин создаст особое настроение вечера. Музыка Сергея Рахманинова подарит незабываемые впечатления каждому гостю.
