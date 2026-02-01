Время брони - 30 минут.
О мероприятии
Дата
23 февраля
Время
19:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Дата и место проведения
Концерт «Шедевры эпох. Орган и голос» пройдет в центре Москвы, в Консерватории Чайковского по адресу: ул. Большая Никитская, д. 13/6. Это место славится историей и особой акустикой, поэтому отлично подходит для музыкального вечера.
О концерте
Гостей ждет редкое сочетание органных мелодий и вокального мастерства. В этот вечер прозвучат сочинения К.Бальбатра, Г.Ф.Генделя, Рене Беккера и других известных авторов. В программе есть церковные гимны для органа соло — «Вести ангельской внемли» и «Тихая ночь». Лука Гаделия (орган), Кристина Эшба (сопрано) и Максим Морозов (баритон) исполнят арии из опер Генделя и Беллини, а также дуэты из произведения Массне «Таис». Такой вечер подарит слушателям настоящую радость от живого исполнения классики.
Билеты на концерт
Купить билеты на вечер «Шедевры эпох. Орган и голос» легко и удобно. На сайте вы найдете интерактивную схему зала для подбора подходящих мест. Заказ возможен онлайн или по телефону — консультанты помогут определиться с выбором и ответят на любые вопросы.
- Подбор мест через интерактивную схему.
- Безопасная оплата на сайте.
- Оформление заказа по телефону с поддержкой специалиста.
Цена зависит от расположения выбранных кресел: можно выбрать места у сцены для полного погружения или рассмотреть другие варианты. Актуальная стоимость указана на сайте вместе с информацией о наличии билетов.
Погрузитесь в атмосферу классики вместе с нами — этот вечер запомнится надолго!