Консерватория
+7 (499) 460-57-72

Билеты и бронирование

Корзина
Шедевры эпох. Орган и голос

Билеты на концерт «Шедевры эпох. Орган и голос» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика12+
23 фев. - 7 мар.

Рисуем схему...

Время брони - 30 минут.

О мероприятии

Дата

23 февраля

Время

19:00

Длительность

~ 2 часа

Площадка

Консерватория им. Чайковского

Дата и место проведения

Концерт «Шедевры эпох. Орган и голос» пройдет в центре Москвы, в Консерватории Чайковского по адресу: ул. Большая Никитская, д. 13/6. Это место славится историей и особой акустикой, поэтому отлично подходит для музыкального вечера.

О концерте

Гостей ждет редкое сочетание органных мелодий и вокального мастерства. В этот вечер прозвучат сочинения К.Бальбатра, Г.Ф.Генделя, Рене Беккера и других известных авторов. В программе есть церковные гимны для органа соло — «Вести ангельской внемли» и «Тихая ночь». Лука Гаделия (орган), Кристина Эшба (сопрано) и Максим Морозов (баритон) исполнят арии из опер Генделя и Беллини, а также дуэты из произведения Массне «Таис». Такой вечер подарит слушателям настоящую радость от живого исполнения классики.

Билеты на концерт

Купить билеты на вечер «Шедевры эпох. Орган и голос» легко и удобно. На сайте вы найдете интерактивную схему зала для подбора подходящих мест. Заказ возможен онлайн или по телефону — консультанты помогут определиться с выбором и ответят на любые вопросы.

  • Подбор мест через интерактивную схему.
  • Безопасная оплата на сайте.
  • Оформление заказа по телефону с поддержкой специалиста.

Цена зависит от расположения выбранных кресел: можно выбрать места у сцены для полного погружения или рассмотреть другие варианты. Актуальная стоимость указана на сайте вместе с информацией о наличии билетов.

Погрузитесь в атмосферу классики вместе с нами — этот вечер запомнится надолго!

Почему выбирают нас
Нам важно, чтобы у вас остались только яркие впечатления
Уникальные предложения
Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
Безопасная оплата и защита данных
Все платежи проходят через защищённые шлюзы, данные не сохраняются и остаются в безопасности.
Поддержка на каждом шаге
От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.
Почему выбирают нас
Нам важно, чтобы у вас остались только яркие впечатления
Уникальные предложения
Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
Безопасная оплата и защита данных
Все платежи проходят через защищённые шлюзы, данные не сохраняются и остаются в безопасности.
Поддержка на каждом шаге
От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.