Время брони - 30 минут.
Наши преимущества
Гарантия подлинности
Все билеты проходят проверку на подлинность и отсутствие дубликатов перед их появлением на нашем сайте. Благодаря нашему сервису, вы можете быть уверены в безопасности ваших средств.
Удобный выбор мест без доп комиссий
Уникальный виджет схем залов позволяет покупать и продавать билеты по категориям, рядам и местам, делая процесс максимально удобным. Мы не взимаем дополнительных комиссий, вы платите только указанную цену.
Безопасная оплата
Онлайн-оплата осуществляется посредствам проверенного, безопасного платёжного банковского шлюза, что гарантирует защиту ваших личных данных с использованием передовых криптографических протоколов.
О мероприятии
Вечер с Петром Востоковым в Консерватории имени Чайковского обещает стать значимым событием для ценителей джазовой музыки. Пётр Востоков, известный трубач и руководитель Большого джазового оркестра, представит свою уникальную программу на одной из самых престижных музыкальных площадок Москвы.
Консерватория имени Чайковского, расположенная в центре столицы, славится своей великолепной акустикой и исторической атмосферой. Зал консерватории неоднократно принимал выдающихся музыкантов со всего мира, и выступление Петра Востокова станет достойным продолжением этой традиции.
Пётр Востоков начал свой музыкальный путь в раннем возрасте и уже более двадцати лет радует слушателей своим мастерством. Его карьера насыщена выступлениями с известными ансамблями и оркестрами. На вечере прозвучат как классические джазовые композиции, так и оригинальные произведения, которые позволят зрителям погрузиться в атмосферу настоящего джаза.
Чтобы не упустить возможность насладиться этим музыкальным событием, рекомендуем купить билеты на нашем сайте. Это гарантирует вам место на вечере, который обещает быть запоминающимся.
Не устите шанс стать частью этого культурного события — купить билеты на нашем сайте можно уже сегодня. Позвольте себе вечер погружения в мир джаза вместе с Петром Востоковым в стенах легендарной Консерватории имени Чайковского.
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
День рождения Московской консерватории
Консерватория им. Чайковского, Большой зал