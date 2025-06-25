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О мероприятии
Дата и место проведения
II Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров имени С.В. Рахманинова пройдет в Москве в этом году. Прослушивание III тура, второй этап фортепиано, состоится в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского по адресу: Большая Никитская ул., 13/6.
О концерте и площадке
II Международный конкурс имени С.В. Рахманинова объединяет талантливых музыкантов со всего мира. Конкурс стал значимым событием в культурной жизни России и любимым для поклонников классической музыки.
В этом году музыканты продемонстрируют мастерство в исполнении произведений выдающихся композиторов. Прослушивание III тура, второй этап фортепиано, — это шанс услышать живой звук исполнителей высокого класса.
Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского — легендарное учебное заведение, где воспитывались многие известные музыканты. Здание консерватории является архитектурным памятником и отражает богатую историю российской музыкальной культуры.
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Ближайшие мероприятия
Сертификат
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Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал