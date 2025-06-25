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Билеты на прослушивание III тура (2 этап) фортепиано II Международного конкурса им. С.В. Рахманинова в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоОркестр12+
25 июн. 19:00
ср, 25 июн, 19:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Дата и место проведения

II Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров имени С.В. Рахманинова пройдет в Москве в этом году. Прослушивание III тура, второй этап фортепиано, состоится в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского по адресу: Большая Никитская ул., 13/6.

О концерте и площадке

II Международный конкурс имени С.В. Рахманинова объединяет талантливых музыкантов со всего мира. Конкурс стал значимым событием в культурной жизни России и любимым для поклонников классической музыки.

В этом году музыканты продемонстрируют мастерство в исполнении произведений выдающихся композиторов. Прослушивание III тура, второй этап фортепиано, — это шанс услышать живой звук исполнителей высокого класса.

Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского — легендарное учебное заведение, где воспитывались многие известные музыканты. Здание консерватории является архитектурным памятником и отражает богатую историю российской музыкальной культуры.

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Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

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5
сб, 19:00
июля

Оркестр

Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

Оркестр

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Консерватория им. Чайковского, Большой зал

8
пн, 19:00
сентября

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