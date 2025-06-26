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Билеты на гала-концерт лауреатов II Международного конкурса им. С.В. Рахманинова в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика12+
26 июн. 19:00
чт, 26 июн, 19:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Дата и место проведения

26 июня в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского (Большая Никитская ул., 13/6) пройдет гала-концерт лауреатов II Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени С.В. Рахманинова.

Про концерт и площадку

Этот концерт станет кульминацией проекта, который объединил музыкантов со всего мира. В программе прозвучат композиции, завоевавшие сердца жюри и слушателей во время конкурсных дней.

II Международный конкурс имени С.В. Рахманинова – значимое событие в музыкальной жизни России. Он привлек внимание поклонников классической музыки, открыв им возможность познакомиться с новыми именами и услышать любимые произведения в исполнении молодых талантов.

Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского – один из самых престижных музыкальных вузов страны. Ее стены хранят историю российской музыкальной культуры, а концертный зал – место, где звучали легендарные голоса и рождались шедевры.

Стоимость билетов

Цена билетов на концерт зависит от выбранного места. Вы можете увидеть исполнителей вблизи или выбрать более отдаленные места.

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Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

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Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

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13
вс, 19:00
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