Время брони - 30 минут.
Наши преимущества
Гарантия подлинности
Все билеты проходят проверку на подлинность и отсутствие дубликатов перед их появлением на нашем сайте. Благодаря нашему сервису, вы можете быть уверены в безопасности ваших средств.
Удобный выбор мест без доп комиссий
Уникальный виджет схем залов позволяет покупать и продавать билеты по категориям, рядам и местам, делая процесс максимально удобным. Мы не взимаем дополнительных комиссий, вы платите только указанную цену.
Безопасная оплата
Онлайн-оплата осуществляется посредствам проверенного, безопасного платёжного банковского шлюза, что гарантирует защиту ваших личных данных с использованием передовых криптографических протоколов.
О мероприятии
Дата и место проведения
26 июня в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского (Большая Никитская ул., 13/6) пройдет гала-концерт лауреатов II Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени С.В. Рахманинова.
Про концерт и площадку
Этот концерт станет кульминацией проекта, который объединил музыкантов со всего мира. В программе прозвучат композиции, завоевавшие сердца жюри и слушателей во время конкурсных дней.
II Международный конкурс имени С.В. Рахманинова – значимое событие в музыкальной жизни России. Он привлек внимание поклонников классической музыки, открыв им возможность познакомиться с новыми именами и услышать любимые произведения в исполнении молодых талантов.
Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского – один из самых престижных музыкальных вузов страны. Ее стены хранят историю российской музыкальной культуры, а концертный зал – место, где звучали легендарные голоса и рождались шедевры.
Стоимость билетов
Цена билетов на концерт зависит от выбранного места. Вы можете увидеть исполнителей вблизи или выбрать более отдаленные места.
Купить билеты на гала-концерт онлайн
Наш сайт предлагает удобный способ приобрести билеты на гала-концерт лауреатов II Международного конкурса им. С.В. Рахманинова. На нашем сайте вы найдете подробную информацию о концерте, сможете ознакомиться с программой и выбрать подходящие места.
Выбор мест на схеме зала
- Интерактивная схема зала поможет визуально представить расположение мест.
- Выберите наиболее комфортные для себя места.
- Забронируйте билеты онлайн через форму на сайте.
- Произведите безопасную оплату.
- Билеты будут доступны для загрузки или отправки по почте.
Заказ по телефону
Если у вас возникли вопросы или вы предпочитаете заказать билеты по телефону, наши менеджеры помогут вам. Позвоните и получите консультацию по выбору мест, стоимости билетов и другим интересующим вас вопросам.
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал