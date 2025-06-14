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О мероприятии
Концерт, который был запланирован на 1 июня, перенесен на 14 июня. Приносим извинения за возможные неудобства, ранее приобретенные билеты остаются действительными.
Дата и место проведения
Концерт Натальи Трулль пройдет 14 июня в Москве. Место проведения: Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского, адрес: Большая Никитская ул., 13/6.
Про концерт и площадку
14 июня в Москве состоится сольный концерт известной пианистки Натальи Трулль. Она выступит вместе с талантливым кларнетистом Алексеем Вовченко.
Наталья Трулль – Заслуженная артистка России и лауреат международных конкурсов, включая конкурс имени П.И. Чайковского и конкурс в Монте-Карло. Ее мастерство и яркий тембр голоса покорили слушателей по всему миру.
Алексей Вовченко – выдающийся кларнетист, известный своей виртуозностью и проникновенным звучанием.
В программе концерта произведения великих композиторов: Ф. Шуберта, Р. Шумана и И. Брамса. Зрители услышат любимые хиты и новые композиции, которые украсят вечер.
Концертный зал Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского – легендарное место с уникальной акустикой и атмосферой, создающей неповторимое впечатление для каждого зрителя.
Стоимость билетов
Цена билетов на концерт зависит от выбранного места. Вы можете выбрать билет ближе к сцене или более удаленные места. Точную стоимость и расположение мест можно посмотреть на нашем сайте.
Купить билеты на концерт Натальи Трулль онлайн
На нашем сайте вы можете приобрести билеты на концерт Натальи Трулль онлайн.
Выбор мест на схеме зала
- Интерактивная схема зала поможет выбрать подходящие места.
- Бронирование билетов доступно онлайн.
- Безопасная оплата и получение электронного билета.
Заказ по телефону
Чтобы заказать билеты по телефону, свяжитесь с нашим менеджером. Он поможет выбрать лучшие места в зале и ответит на любые вопросы.
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
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