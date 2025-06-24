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Билеты на вечер с Олегом Аккуратовым в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика12+
24 июн. 19:00
вт, 24 июн, 19:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Вечер с Олегом Аккуратовым в Консерватории им. Чайковского обещает стать незабываемым событием для всех ценителей музыки. Этот талантливый пианист и вокалист, известный своим уникальным стилем и виртуозным исполнением, выступит на одной из самых престижных музыкальных площадок Москвы. Консерватория им. Чайковского славится своей богатой историей и великолепной акустикой, что делает её идеальным местом для проведения концертов высокого уровня.

Олег Аккуратов, лауреат многочисленных международных конкурсов, представит программу, которая охватывает как классические произведения, так и современные джазовые композиции. Его выступления всегда отличаются эмоциональной глубиной и техническим мастерством, что не оставляет равнодушным ни одного зрителя.

Для тех, кто хочет насладиться этим музыкальным вечером, мы предлагаем купить билеты на нашем сайте. Это позволит вам выбрать лучшие места и обеспечить себе незабываемые впечатления от концерта. Не упустите возможность стать частью этого культурного события и ощутить всю мощь живого исполнения.

Консерватория им. Чайковского расположена в центре Москвы, что обеспечивает удобный доступ для гостей столицы и её жителей. Зал отличается элегантной архитектурой и современным оснащением, что создаёт комфортные условия для зрителей.

Посетите наш сайт, чтобы узнать больше о предстоящем вечере с Олегом Аккуратовым и купить билеты на нашем сайте заранее. Откройте для себя мир музыки вместе с нами!

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

Оркестр

Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

Оркестр

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Консерватория им. Чайковского, Большой зал

8
пн, 19:00
сентября

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