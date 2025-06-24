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О мероприятии
Вечер с Олегом Аккуратовым в Консерватории им. Чайковского обещает стать незабываемым событием для всех ценителей музыки. Этот талантливый пианист и вокалист, известный своим уникальным стилем и виртуозным исполнением, выступит на одной из самых престижных музыкальных площадок Москвы. Консерватория им. Чайковского славится своей богатой историей и великолепной акустикой, что делает её идеальным местом для проведения концертов высокого уровня.
Олег Аккуратов, лауреат многочисленных международных конкурсов, представит программу, которая охватывает как классические произведения, так и современные джазовые композиции. Его выступления всегда отличаются эмоциональной глубиной и техническим мастерством, что не оставляет равнодушным ни одного зрителя.
Для тех, кто хочет насладиться этим музыкальным вечером, мы предлагаем купить билеты на нашем сайте. Это позволит вам выбрать лучшие места и обеспечить себе незабываемые впечатления от концерта. Не упустите возможность стать частью этого культурного события и ощутить всю мощь живого исполнения.
Консерватория им. Чайковского расположена в центре Москвы, что обеспечивает удобный доступ для гостей столицы и её жителей. Зал отличается элегантной архитектурой и современным оснащением, что создаёт комфортные условия для зрителей.
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Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал