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Билеты на X фестиваль «Летний вальс». Симфонический оркестр МГК в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоОркестр12+
6 июл. 14:00
вс, 6 июл, 14:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

X фестиваль «Летний вальс» приглашает ценителей классической музыки на незабываемый вечер в стенах Консерватории им. Чайковского. Этот престижный фестиваль объединяет духовые, симфонические и джазовые оркестры, создавая уникальную атмосферу музыкального праздника. В этом году на сцене выступит концертный симфонический оркестр Московской консерватории под руководством талантливых дирижеров Ирины Копачёвой-Куровской, Климентия Катенина и Петра Гладыша.

В программе вечера — шедевры мировой классики: от увертюры Дж. Россини к опере «Вильгельм Телль» до чарующих венгерских танцев И. Брамса и ритмичных славянских танцев А. Дворжака. Солистка Дарья Давыдова исполнит арии из опер Г. Доницетти и Ш. Гуно, добавив волшебства своим сопрано.

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Погрузитесь в мир звуков и эмоций на X фестивале «Летний вальс». Купить билеты на нашем сайте можно уже сегодня, чтобы обеспечить себе место на этом исключительном концерте в сердце Москвы.

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

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Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

Оркестр

Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

Оркестр

Большой джазовый оркестр Петра Востокова

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

8
пн, 19:00
сентября

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