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О мероприятии
X фестиваль «Летний вальс» приглашает ценителей классической музыки на незабываемый вечер в стенах Консерватории им. Чайковского. Этот престижный фестиваль объединяет духовые, симфонические и джазовые оркестры, создавая уникальную атмосферу музыкального праздника. В этом году на сцене выступит концертный симфонический оркестр Московской консерватории под руководством талантливых дирижеров Ирины Копачёвой-Куровской, Климентия Катенина и Петра Гладыша.
В программе вечера — шедевры мировой классики: от увертюры Дж. Россини к опере «Вильгельм Телль» до чарующих венгерских танцев И. Брамса и ритмичных славянских танцев А. Дворжака. Солистка Дарья Давыдова исполнит арии из опер Г. Доницетти и Ш. Гуно, добавив волшебства своим сопрано.
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Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал