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О мероприятии
Дата и место проведения
Концерт «Бах. Клавир-гала» пройдет в Рахманиновском зале Консерватории Чайковского. Адрес: Москва, улица Большая Никитская, дом 13/6. Здесь часто звучит классика.
О концерте
В программе XIX Международного музыкального фестиваля «Собираем друзей» выступят Андрей Диев и Иван Кощеев. Артисты сыграют дуэтом на рояле. Зал подарит чистое звучание. Гости услышат произведения Баха. Пианисты покажут мастерство. Каждый номер создаст атмосферу уюта.
Билеты на концерт
Купить билеты можно через сайт. Выберите удобные места на схеме зала. Оформите заказ онлайн или по телефону. Менеджер подскажет детали и поможет выбрать ряд.
- Просмотр схемы расположения кресел
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- Оплата через интернет-платформу
Посещение концерта откроет новые впечатления от музыки Баха и позволит насладиться игрой известных музыкантов.
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Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
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