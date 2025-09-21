Время брони - 30 минут.
Наши преимущества
Гарантия подлинности
Все билеты проходят проверку на подлинность и отсутствие дубликатов перед их появлением на нашем сайте. Благодаря нашему сервису, вы можете быть уверены в безопасности ваших средств.
Удобный выбор мест без доп комиссий
Уникальный виджет схем залов позволяет покупать и продавать билеты по категориям, рядам и местам, делая процесс максимально удобным. Мы не взимаем дополнительных комиссий, вы платите только указанную цену.
Безопасная оплата
Онлайн-оплата осуществляется посредствам проверенного, безопасного платёжного банковского шлюза, что гарантирует защиту ваших личных данных с использованием передовых криптографических протоколов.
О мероприятии
Дата и место проведения
Концерт «Карл Орф. Кармина Бурана» пройдет в Консерватории Чайковского. Мероприятие состоится 21 сентября. Адрес: ул. Большая Никитская, д. 13/6.
О событии
«Кармина Бурана» Карла Орфа прозвучит в исполнении симфонического оркестра, хора и солистов Государственной академической симфонической капеллы России. Дирижер — Валерий Полянский. Музыка Орфа передает атмосферу средневековой поэзии, наполняет зал яркими эмоциями.
Билеты
Купить билеты можно онлайн на сайте. Для выбора мест доступна схема зала.
- Выбор мест на схеме
- Оплата через интернет
- Бронирование по телефону с помощью специалиста
Цена зависит от расположения кресел. Актуальная стоимость указана на сайте. Сотрудники помогут подобрать подходящий вариант и ответят на вопросы.
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
�Классика
Открытие сезона в Большом зале консерватории
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
День рождения Московской консерватории
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал