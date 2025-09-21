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Билеты на концерт «Карл Орф. Кармина Бурана» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоОркестр12+
21 сент. 19:00
вс, 21 сент, 19:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Дата и место проведения

Концерт «Карл Орф. Кармина Бурана» пройдет в Консерватории Чайковского. Мероприятие состоится 21 сентября. Адрес: ул. Большая Никитская, д. 13/6.

О событии

«Кармина Бурана» Карла Орфа прозвучит в исполнении симфонического оркестра, хора и солистов Государственной академической симфонической капеллы России. Дирижер — Валерий Полянский. Музыка Орфа передает атмосферу средневековой поэзии, наполняет зал яркими эмоциями.

Билеты

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Цена зависит от расположения кресел. Актуальная стоимость указана на сайте. Сотрудники помогут подобрать подходящий вариант и ответят на вопросы.

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ср, 00:00
декабря

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Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

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