О мероприятии
Дата
21 февраля
Время
14:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Дата и место проведения
21 февраля Московская консерватория имени Чайковского по адресу: ул. Большая Никитская, д. 13/6, откроет двери для большого музыкального вечера. Организаторы приглашают всех любителей классики на это особое событие.
О концерте
Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» выступит под руководством Юрия Башмета. К коллективу присоединится дирижер Федор Безносиков, а Александра Соколова исполнит партию сопрано. В программе прозвучат произведения Иоганна Штрауса, Имре Кальмана, Франца Легара и Жака Оффенбаха. Гости услышат вальсы, польки и увертюры, которые давно стали любимыми среди слушателей по всему миру.
