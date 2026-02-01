Консерватория
Штраус. Кальман. Легар. Оффенбах

Билеты на концерт Штраус. Кальман. Легар. Оффенбах в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
21 фев. 14:00

Время брони - 30 минут.

О мероприятии

Дата

21 февраля

Время

14:00

Длительность

~ 2 часа

Площадка

Консерватория им. Чайковского

Дата и место проведения

21 февраля Московская консерватория имени Чайковского по адресу: ул. Большая Никитская, д. 13/6, откроет двери для большого музыкального вечера. Организаторы приглашают всех любителей классики на это особое событие.

О концерте

Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» выступит под руководством Юрия Башмета. К коллективу присоединится дирижер Федор Безносиков, а Александра Соколова исполнит партию сопрано. В программе прозвучат произведения Иоганна Штрауса, Имре Кальмана, Франца Легара и Жака Оффенбаха. Гости услышат вальсы, польки и увертюры, которые давно стали любимыми среди слушателей по всему миру.

Билеты на концерт

Мы предлагаем купить билеты на сайте с помощью удобной интерактивной схемы зала и безопасной онлайн-оплаты. Также можно оформить заказ по телефону — консультант поможет выбрать места и ответит на вопросы о мероприятии.

  • Выбор мест через интерактивную схему.
  • Онлайн-оплата без риска.
  • Поддержка менеджера по телефону.

Цена зависит от выбранного сектора. Актуальную стоимость и расположение мест легко узнать на сайте.

Не упустите возможность посетить этот концерт и насладиться атмосферой живой музыки!

