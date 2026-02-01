Время брони - 30 минут.
О мероприятии
Дата
21 февраля
Время
19:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Дата и место проведения
Оркестр Московской филармонии под управлением Юрия Симонова и пианист Мирослав Култышев выступят в Консерватории Чайковского по адресу: Москва, улица Большая Никитская, дом 13/6. Это событие станет одним из самых заметных в этом сезоне.
О концерте
Гости услышат произведения выдающихся авторов. Прозвучит «Арагонская хота» Михаила Глинки — испанская увертюра с яркими мелодиями и выразительными ритмами. Также в программе — Первый концерт для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова, который отличается глубиной чувств и сложной техникой. В завершение вечера исполнители представят Первую симфонию Александра Бородина с насыщенным звучанием и масштабной структурой.
Билеты на концерт
Купить билеты можно на нашем сайте. Вы легко выберете подходящие места через интерактивную схему зала.
- Заказ билетов проходит онлайн.
- Оплата через сайт проходит быстро и безопасно.
- Если вам удобнее, позвоните — консультант поможет подобрать места и ответит на вопросы.
Цена зависит от расположения: выбирайте позиции у сцены для полного погружения или более спокойные зоны для комфортного прослушивания. Актуальную стоимость и свободные кресла смотрите на сайте.
Этот вечер подарит редкую возможность услышать живое исполнение классических произведений в исполнении известных музыкантов. Не пропустите шанс стать частью этого музыкального праздника!