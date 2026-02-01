Консерватория
Оркестр Московской филармонии. Юрий Симонов. Мирослав Култышев

Билеты на концерт Оркестра Московской филармонии. Юрий Симонов. Мирослав Култышев в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
21 фев. 19:00

О мероприятии

Дата

21 февраля

Время

19:00

Длительность

~ 2 часа

Площадка

Консерватория им. Чайковского

Дата и место проведения

Оркестр Московской филармонии под управлением Юрия Симонова и пианист Мирослав Култышев выступят в Консерватории Чайковского по адресу: Москва, улица Большая Никитская, дом 13/6. Это событие станет одним из самых заметных в этом сезоне.

О концерте

Гости услышат произведения выдающихся авторов. Прозвучит «Арагонская хота» Михаила Глинки — испанская увертюра с яркими мелодиями и выразительными ритмами. Также в программе — Первый концерт для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова, который отличается глубиной чувств и сложной техникой. В завершение вечера исполнители представят Первую симфонию Александра Бородина с насыщенным звучанием и масштабной структурой.

Билеты на концерт

Купить билеты можно на нашем сайте. Вы легко выберете подходящие места через интерактивную схему зала.

  • Заказ билетов проходит онлайн.
  • Оплата через сайт проходит быстро и безопасно.
  • Если вам удобнее, позвоните — консультант поможет подобрать места и ответит на вопросы.

Цена зависит от расположения: выбирайте позиции у сцены для полного погружения или более спокойные зоны для комфортного прослушивания. Актуальную стоимость и свободные кресла смотрите на сайте.

Этот вечер подарит редкую возможность услышать живое исполнение классических произведений в исполнении известных музыкантов. Не пропустите шанс стать частью этого музыкального праздника!

Почему выбирают нас
Нам важно, чтобы у вас остались только яркие впечатления
Уникальные предложения
Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
Безопасная оплата и защита данных
Все платежи проходят через защищённые шлюзы, данные не сохраняются и остаются в безопасности.
Поддержка на каждом шаге
От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.
