О мероприятии
Дата
7 марта
Время
14:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Место и дата проведения
Владимир Вишневский выступит в одном из престижных залов России — Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского по адресу: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6.
О концерте
Мы приглашаем вас на музыкальный вечер, где вы услышите живое исполнение классических произведений. Владимир Вишневский, лауреат Гран-при II Международного конкурса имени Рахманинова 2025 года, представит сольную программу с музыкой Фридерика Шопена и Петра Ильича Чайковского. Это событие украсит культурную жизнь столицы и подарит каждому гостю незабываемые эмоции.
Маэстро Арсений Ткаченко выступит дирижёром вечера, что придаст концерту особую атмосферу. Владимир Вишневский уже заслужил уважение как один из ярких пианистов нашего времени, а его игра превратит встречу в настоящий праздник музыки.
Билеты на концерт Владимира Вишневского онлайн
Купить билеты на вечер Владимира Вишневского можно на нашем сайте. Вы легко выберете подходящие места с помощью интерактивной схемы зала и оформите заказ через интернет или по телефону. Наши специалисты подскажут оптимальные варианты и ответят на любые вопросы.
Цена зависит от выбранного сектора в зале. Все актуальные предложения доступны на сайте.
- Удобная схема для выбора мест.
- Безопасная онлайн-оплата.
- Бронирование по телефону с поддержкой менеджера.
Почувствуйте атмосферу большого события и услышьте любимые произведения в исполнении талантливого музыканта!