Владимир Вишневский

Билеты на концерт Владимира Вишневского в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
7 мар. 14:00

О мероприятии

Дата

7 марта

Время

14:00

Длительность

~ 2 часа

Площадка

Консерватория им. Чайковского

Место и дата проведения

Владимир Вишневский выступит в одном из престижных залов России — Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского по адресу: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6.

О концерте

Мы приглашаем вас на музыкальный вечер, где вы услышите живое исполнение классических произведений. Владимир Вишневский, лауреат Гран-при II Международного конкурса имени Рахманинова 2025 года, представит сольную программу с музыкой Фридерика Шопена и Петра Ильича Чайковского. Это событие украсит культурную жизнь столицы и подарит каждому гостю незабываемые эмоции.

Маэстро Арсений Ткаченко выступит дирижёром вечера, что придаст концерту особую атмосферу. Владимир Вишневский уже заслужил уважение как один из ярких пианистов нашего времени, а его игра превратит встречу в настоящий праздник музыки.

Билеты на концерт Владимира Вишневского онлайн

Купить билеты на вечер Владимира Вишневского можно на нашем сайте. Вы легко выберете подходящие места с помощью интерактивной схемы зала и оформите заказ через интернет или по телефону. Наши специалисты подскажут оптимальные варианты и ответят на любые вопросы.

Цена зависит от выбранного сектора в зале. Все актуальные предложения доступны на сайте.

  • Удобная схема для выбора мест.
  • Безопасная онлайн-оплата.
  • Бронирование по телефону с поддержкой менеджера.

Почувствуйте атмосферу большого события и услышьте любимые произведения в исполнении талантливого музыканта!

