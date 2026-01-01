Консерватория
Мелодион. Арфа при свечах

Билеты на концерт «Мелодион. Арфа при свечах» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
7 мар. 14:00

О мероприятии

Дата

7 марта

Время

14:00

Длительность

~ 2 часа

Площадка

Консерватория им. Чайковского

Место проведения

Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского находится на улице Большая Никитская, дом 13/6. Это одно из главных пространств для ценителей музыки в столице. Николай Рубинштейн основал консерваторию в 1866 году, и с тех пор она сохраняет статус центра музыкальной жизни России. Здесь регулярно устраивают концерты высокого уровня, и предстоящий вечер поддержит эту традицию.

О концерте

Концерт «Арфа при свечах» дарит редкую возможность погрузиться в атмосферу уюта и красоты. Лауреаты международных конкурсов Екатерина Тупикова и Айдана Карашева исполнят волшебные мелодии на арфе. Квартет Melodion выступит специальным гостем вечера — коллектив известен яркими проектами и необычным звучанием. В программе прозвучат сочинения Генделя, Баха, Массне, Дебюсси и других известных авторов. Этот вечер порадует всех ценителей классики.

