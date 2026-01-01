Время брони - 30 минут.
О мероприятии
Дата
7 марта
Время
14:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Место проведения
Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского находится на улице Большая Никитская, дом 13/6. Это одно из главных пространств для ценителей музыки в столице. Николай Рубинштейн основал консерваторию в 1866 году, и с тех пор она сохраняет статус центра музыкальной жизни России. Здесь регулярно устраивают концерты высокого уровня, и предстоящий вечер поддержит эту традицию.
О концерте
Концерт «Арфа при свечах» дарит редкую возможность погрузиться в атмосферу уюта и красоты. Лауреаты международных конкурсов Екатерина Тупикова и Айдана Карашева исполнят волшебные мелодии на арфе. Квартет Melodion выступит специальным гостем вечера — коллектив известен яркими проектами и необычным звучанием. В программе прозвучат сочинения Генделя, Баха, Массне, Дебюсси и других известных авторов. Этот вечер порадует всех ценителей классики.
